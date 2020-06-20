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BB Erzurumspor - Eskişehirspor maçının ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanmak çok önemliydi” Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: “Son 5 maça çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz”

İHA

TFF 1. Lig'in 29. hafta maçında BB Erzurumspor, sahasında Eskişehirspor'u 10'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

BB Erzurumspor - Eskişehirspor maçının ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanmak çok önemliydi” Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: “Son 5 maça çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz”

TFF 1. Lig’in 29. hafta maçında BB Erzurumspor, sahasında Eskişehirspor’u 10’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmanın önemli olduğunu ifade ederek, “3 ay sonra lige başladık. Rakiplerimizin puan kaybettiği hafta kazandık. Rakibin genç takım olması mücadeleyi yüksek tuttu. Bu tip mücadelelerde golü erken bulmak önemliydi. Erken bulsaydık golü maç çok farklı olacaktı. Bu birazda bizim son vuruşlardaki beceriksizliğimizden oldu. Bugün itibari ile rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanmak çok önemliydi. Maçlara başlanan kadrolarla maç kazanılmıyor. Sonradan giren oyuncularımızın performansı çok etkili oldu. Elimizde sakat olan futbolcular var. Bunlar bizi biraz zorladı. Duran toplar önem teşkil ediyor bu maçlarda. Batuhan burada bize çok faydalı oldu. 5 final maçımız kaldı. İlk etabı geçtik. Yarın itibari ile haftaya oynayacağımız maça odaklanacağız” dedi.

“Eskişehirspor cephesi”
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise eksik kadrolarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Uzun bir aradan sonra maça çıktık. Genç oyuncularımla gurur duyuyorum. Pozisyonlar da bulduk. Son dakikalardd atsak maçın kaderi değişecekti. Şartlarımız belli, kadromuz belli. Biz son 5 maça en iyi şekilde çıkıp mücadele edeceğiz. Erzurum'umuza başarılar diliyorum. Takımımda oynayan oynamayan herkes iyi mücadele etti” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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