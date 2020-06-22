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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da bir aile hekiminin testi pozitif çıktı

İHA

Erzurum'da Filiz Dolunay Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan doktorlardan birinin korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkmasının ardından sağlık merkezi karantinaya alındı.

Erzurum’da bir aile hekiminin testi pozitif çıktı

Erzurum’da Filiz Dolunay Aile Sağlık Merkezi’nde görev yapan doktorlardan birinin korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkmasının ardından sağlık merkezi karantinaya alındı.
Erzurum Hastaneler Caddesi’nde faaliyet gösteren Filiz Dolunay Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan aile hekimlerinden birinin korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı sağlık merkezine muayene olmak için gelen vatandaşlar içeri alınmadı. Olayın ardından sağlık merkezi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Doktorla son 14 günde temas eden şahıslar hakkında gerekli filyasyon çalışmalarının başladığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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