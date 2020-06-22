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Dev uyuşturucu operasyonu davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası Uyuşturucu baronuna 140 yıl hapis cezası verildi

İHA

Erzurum'da polis uygulama noktasında bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 7'si tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan'a 140 yıl olmak üzere toplam 7 sanığa 730 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ise beraat etti.

Dev uyuşturucu operasyonu davasında sanıklara 730 yıl hapis cezası Uyuşturucu baronuna 140 yıl hapis cezası verildi

Erzurum’da polis uygulama noktasında bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 7’si tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan'a 140 yıl olmak üzere toplam 7 sanığa 730 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ise beraat etti.
24 Ocak 2019 tarihinde ErzurumErzincan karayolunda bulunan Aşkale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda yapılan aramada 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştirilen tahkikatta yakalanan 7 sanık, bugün Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 6. kez hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Zeki Fidan ile Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi, Hacı Karahan ve tutuksuz sanık Mazlum Özdemir, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

Toplam bin 314 yıl hapis cezası istendi
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar 7 sanık için toplam bin 314 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Saat 10.30 sıralarında başlayan duruşmada cumhuriyet savcısı, dava dosyasına önceden sunduğu esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

“Böyle bir duruşmada sanık olduğum için utanıyorum”
Duruşmada ilk savunmayı yapan sanık Mahmut Mısır, suçu olmadığını ve böyle bir duruşmada sanık olduğu için utandığını ifade ederek, “Beni ailemle tehdit ettiler. Buradaki insanlar buz dağının görünen tarafı, bunların arkasında eminim başkaları var. Her yerde takır takır adam öldürülüyor. Korktuğumuz için ses çıkartmadık. Buradaki gümrükçüler de benim gibi suçsuz. Ben böyle bir duruşmada sanık olduğum için utanıyorum” dedi.

“Kurban seçildim”
Sanık Saruhan Özçelik ise, “Benim başıma gelenler birçok dizi ve filme konu olmuştur. Kullanıldım, kurban seçildim” ifadelerini kullandı.

“F16’dan korkmayan adamlar benden korkuyormuş, şaka gibi”
Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan da kendisine toplu olarak iftira atıldığını savunarak, “Mesajlarda benim işin planlayıcısı olduğum görülüyor. Benim nasıl konuştuğumu bütün celselerde gördünüz. Ama mesajlara baktığımızda ne kurallı cümle var ne başka bir şey. Sarhoştum da mesajları öyle mi yazdım. Benim bu mesajları böyle yazma ihtimalim yok. Mahmut Mısır diyor ki 'Beni tehdit etti.' Ben bir anda onun idaresi altına girdim diyor. Aynı ifadesinde yine diyor ki, 'Ben 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların üzerine yürüyüp, F16’ların bombalarının altında kalarak gazi oldum.' F16’dan korkmayan adamlar benden korkuyormuş. Bu nasıl bir iş anlamadım” şeklinde konuştu.
Ardından diğer sanıklar Ali Yıldırım, Erdal Ergi, Hacı Karahan ve Ahmet Özdemir bir önceki savunmalarını tekrarlayıp haklarındaki iddiaları kabul etmediler.

Barona 140 yıl hapis cezası
Sanıklara son sözleri sorulduktan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan’a “Örgüt Kurma ve Yönetme” suçundan 5 yıl, “Uyuşturucu Madde İthalinden” 135 yıl olması ile birlikte toplam 140 yıl hapis cezası ve 7 milyon 200 bin Türk Lirası adli para cezası, Mahmut Mısır ve Hacı Karahan'a “Örgüt Üyeliğinden” etkin pişmanlıkla birlikte 6 ay 7 gün hapis cezası ve “Uyuşturucu İthalatından” 126 yıl olan ceza etkin pişmanlıkla birlikte 52 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 350 bin lira adli para cezası, Saruhan Özçelik’e “Örgüt Yöneticiliğinden” 5 yıl, “Uyuşturucu İthalatından” 135 yıl hapis cezası ve 3 milyon 600 bin adli para cezası, “6136 sayılı kanuna muhalefetten” ise 2 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası, Ali Yıldırım’a “Örgüt Üyeliğinden” 2 yıl 6 ay hapis, “Uyuşturucu İthalatından” ise 126 yıl hapis cezası ve 3 milyon 240 bin lira para cezası, Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir’e “Örgüt Üyeliğinden” 2 yıl 1 ay, “Uyuşturucu İthalatından” 105 yıl hapis cezası ve 2 milyon 700 bin adli para cezası verildi. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ise her iki suçtan da beraat etti. Öte yandan 7 sanığın tümüne uyuşturucu ithalatından verilen ceza TCK 61/7 gereği 30 yıla düşürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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