Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık anı kamerada

Erzurum’da 2 kişi güpegündüz girdikleri iş merkezinde bina görevlisi kadının çantasındaki parayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, 19 Haziran Cuma günü Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesindeki Kızılay İş Merkezinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız iş merkezine girdikten sonra ilk önce bina görevlisi Sermin Akal’ın odasının önünde bir süre gözlem yapıyor. Akal, odasından ayrıldıktan sonra ise hırsızların birisi odaya girerek çekmecenin içerisinde ki çantayı alıp merdivenlerden üst kata çıkıyor. Üst katta aldığı çantanın içini karıştıran hırsız, daha sonra çantayı 1. kattaki çöp kovasının yanına bırakıyor. Pişkin hırsız çantanın içindeki bir miktar parayı aldıktan sonra tekrar odanın bulunduğu zemin kata inip olay yerinden uzaklaşıyor. Gözlem yapan diğer arkadaşının ise o sırada dikkat çekmemek için asansörü kullandığı güvenlik kameralarında görünüyor.

Olayın ardından çantayı üst katların merdiveninde gören vatandaşlar hemen bina görevlisi Akal’a haber verirken çantanın kendisine ait olduğunu gören Akal, polis ekiplerine arayarak ihbarda bulundu.

Çantanın odasından alınarak soyulduğunu belirten Akal, "Hırsızlığı arkadaşlarım fark etti. Ben daha sonradan anladım. O anda karşıdaki dükkanda arkadaşımın yanındaydım bana çantanı üst katta unutmuşsun dediler. Bende çanta mı ofisimde dolaba koyup kilitlemiştim. İçini açıp baktık param olmadığını görünce hırsızlık olduğunu anladım. Çantamı odamdan almışlar üst kata çıkartıp öyle soymuşlar’’ dedi.

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar polis ekipleri tarafından aranıyor.

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