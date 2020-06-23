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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane önündeki cinayetin zanlıları Adliyeye sevk edildi

İHA

Erzurum'da iki husumeti aile arasında kahvehanede başlayıp hastane önüne kadar devam eden silahlı kavga bir kişinin ölümünden sorumlu göz altına alınan 3 kişi Adliyeye sevk edildi.

Hastane önündeki cinayetin zanlıları Adliyeye sevk edildi

Erzurum’da iki husumeti aile arasında kahvehanede başlayıp hastane önüne kadar devam eden silahlı kavga bir kişinin ölümünden sorumlu göz altına alınan 3 kişi Adliyeye sevk edildi.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehanede karşılaşan K. ailesi ile G. ailesi tartışmaya başladı. Tartışmasının büyümesinin ardından silahlar çekildi. Ailelerden Hakan K. (36), Gazi K. (47) ve Yalçın K. (44) husumetlileri Selami G. (46), Tevfik G. (24), Bişar G. (38), Muhammed G. (12), Metin G. (36), Mehmet Nuri G. (46), Ağa O. (46) ve İlhami A.’ya (40) ateş açtı.
“Kahvehaneden sonra hastanede çatıştılar”
Çatışmanın ardından ağır yaralılar Palandöken Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasından sonra ise çatışma hastanede de devam etti. Husumetli aileler hastane bahçesinde de birbirlerine silahla ateş açtı. Çatışmanın ardından Ağa O. olay yerinde hayatını kaybederken Selami G., Tevfik G., Bişar G., Muhammed G., Metin G. ve Yalçın K. yaralandı.
Ağa O.’nun cinayetinden sorumlu 3 şahıs bugün yapılan işlemleri ardından Erzurum Adliyesine sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Adliyeye getirilen zanlılar yapılacak olan işlemler ardından hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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