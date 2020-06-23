1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı saldırının 8 şüphelisi adliyede

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<br>Salih TEKİNZafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Palandöken Devlet Hastanesi bahçesinde 1 kişinin ölümü 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemi alırken, 8 kişiye çelik yelek giydirildi.<br>Olay, 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Kaya ailesinin fertleri ile husumetli olduğu Gençoğlu ailesinni fertleri arasında kahvehane önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Gençoğlu ailesinden bir kişi yaralandı. Yaralanan kişinin kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesi'ne yakınları da geldi. İddiaya göre Kaya ailesi hastanenin bahçesinde bekleyen Gençoğlu ailesine ateş açtı. Silahlı saldırıda Ağa Oynak öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. <br>Polis, hastane bahçesindeki kavgayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık raporu alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, getirilmeden önce polis adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı ve kimseyi bölgeye yaklaştırmadı. Polis zırhlı aracının eskortluğu eşliğinde getirilen 8 kişi, adliyenin arka kapısından içeri alındı. Şüphelilerin çelik yelekli olduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-06-23 18:03:45<br>

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