Yaralı kekliği kurtarmak için 4 kilometre yürüdü

<br>Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yedigöl köyünde çobanlık yapan Bülent Erkan (40), yaralı bulduğu çil kekliği kurtarmak için büyükbaş hayvanları sahipsiz bırakıp 4 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdü. Burada kekliğin yanından ayrılmayıp su içirip, yiyecek veren Erkan, durumu yaban hayatı koruma müdürlüğüne bildirdi. Ancak ekipler gelmeden keklik öldü. Kekliğin yuvasını korumak için ineklerle mücadele ederken yaralandığını söyleyen Erkan, "Çok üzüldüm. Keşke yaşatabilseydim" dedi. <br>Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi arasında bulunan Yedigöl köyünün Dikenli yaylasında hayvanları otlatan Bülent Erkan, yaralı bir keklik buldu. Kanadından ve ayağından yaralandığı için uçamayan kekliği bulunduğu yerden alarak hiç vakit kaybetmeden 5 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdü. Burada hayvana ilk müdahaleyi yapan Erkan, Erzurum'daki yaban hayatı cep telefonu ile arayarak durumu bildirdi. Kekliğe karton kutudan yuva yapan ve ona su ile yiyecek veren Erkan bir süre sonra ölen kekliği yaya evinin yanına gömdü.<br>Çil kekliklerin yaban hayat için çok önemli olduğunu söyleyen Bülen Erkan, "Köyümüzde hayvanları otlatmak için sırayla çobanlık yapıyoruz. Yaylada hayvanları otlatırken yaralı bir çil keklik buldum. Baktığımda kanadı ve sağ ayağı kırıktı. Muhtemelen yuvasındaki yavru ya da yumurtalarını korumak için ineklere karşı gelirken yaralandı. Etrafa baktığımda yumurta ve yavru göremedim. Hayvanları yaylada sahipsiz bırakıp yayla evine gittim. Sağlık çantasındaki malzemelerle ilk müdahaleyi yaptım ama yetersizdi. Hemen yaban hayatı koruma müdürlüğünü aradım. Onlar gelene kadar kekliğin başında bekledim. Yiyecek ve su verdim. Ama yaşamını yitirdi. Onu doğaya atmak yerine toprağa gömdüm. Keşke kurtarabilseydim" diye konuştu<br>DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK<br>2020-06-24 09:32:08<br>

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