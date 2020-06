B.B.Erzurumspor’da Osmanlıspor mesaisi

B.B.Erzurumspor, 30. hafta deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

MaviBeyazlılar, B.B. Erzurumspor Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra, dar alanda kontrolpas oyunu, taktiksel ağırlıklı olarak devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kalan maçların her birinin final maçı olduğuna değinen Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Osmanlıspor maçımız, Eskişehirspor maçı kadar çok önemli ve anlamlı. Oyuncularımız sorumluluğunun bilincinde. İnşallah bu önemli karşılaşmadan istediğimiz üç puanı alarak hedeflediğimiz şampiyonluk yolunu başarılı bir performansla tamamlayarak güzel bir sonuç almak istiyoruz. İfade ettiğim gibi her maçımızın hikayesi gibi bizim için kalan her maçımızı Şampiyonluk maçı olarak görüyoruz.” diye konuştu.

B.B.Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra, Ankara’ya giderek kampa girecek.

