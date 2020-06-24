Ülkünar Nine’nin evi yenileniyor

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Şenkaya İlçesi Aşağı mahallede tek başına yaşayan 64 yaşındaki Ülkünar Örnek yeni evine kavuşuyor.

Tek başına yaşayan Ülkünar Örnek’in yaşadığı evin yıkılma tehlikesi olduğundan dolayı Şenkaya Kaymakamlığı SYDV Tarafından yenilenme çalışmaları yapılıyor.

Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin yapılan inşaatı yerinde inceledi. Kaymakam Tekin Ülkünar Örnek ninemiz ilçemizde yalnız yaşıyor evi yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya idi. Şenkaya Kaymakamlığı olarak Ninemizin evinin tadilatını SYDV olarak üstlendik. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz, bir an önce Ülkünar Örnek Ninemizi evine kavuşturacağız” dedi.

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