Başkan Sekmen Bal Ormanı’nı ziyaret etti

Şenkaya Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Bal Ormanı'nı ilk ziyaretçisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu.

Şenkaya Belediyesinin kurmuş olduğu Ormanı gezen Başkan Sekmen, “Bal Ormanı gerçekten çok güzel olmuş ilimize ilçemize hayırlı olsun. Burada üretilecek olan gerçek bal şehrimize değer katacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Sekmen ve ekibini karşılayan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ise Bal Ormanına katkılarından dolayı Başkan Sekmen’e bir arı verdi. Arının üzerine boya ile E.B.B yazdılar.

Başkan Mehmet Sekmen, daha sonra Şenkaya Belediyesine geçerek Başkan Bedir”den ilçede yapmış oldukları yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Sekmen, İlçe Belediye Başkanı Bedir’e “Şenkaya Belediyesi olarak çok başarılı çalışmalara imza atıyorsunuz sizi ve bütün çalışan personele teşekkür ederim.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.