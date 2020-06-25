Taekwandocu Müdür Oltu’dan ayrılıyor

Oltu Anadolu İmam hatip lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy Oltu’dan ayrılıyor.

Toksoy, Oltu’daki İmam Hatip lisesindeki görevinin tamamlanmasının ardından Erzurum Palandöken Yıldızkent İMKB Ortaokuluna atandı. 13 yıldır Oltu’da idarecilik yapan Sıtkı Toksoy, Oltu’daki bütün sportif ve sosyal etkinliklerde yer alan ve yaz tatillerinde bile öğrencilerine zaman ayırıp onları geleceğe hazırlamak için sportif etkinlikler düzenliyordu. Müdür Toksoy iyi idareciliğinin yanı sıra iyi bir Taekwando antrenörü olup Oltu’dan Milli takıma bir çok sporcu yetiştirdi.

Zamanını ve yüreğini okulu ve öğrencilerine adayan Toksoy’un Oltu’dan ayrılması öğrenci velileri ve öğrencileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.