Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi (2)- Yeniden

DHA

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Doğu Ekspresi'nin geçişine 1 dakika kala, otomobiliyle hemzemin geçitten geçmek için güvenlik bariyerini kıran Emrah Korkmaz (35) hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. "Çok pişman" olduğunu söyleyen Emrah Korkmaz, "5 dakika beklesem bunların hiçbiri olmayacaktı. Deli miyim, bir kere daha yapayım? Bin pişman oldum" dedi. Olay, geçen yıl 15 Aralık günü Yakutiye ilçesindeki Şehitlik Mevkii'nde meydana geldi. TCDD görevlileri, Yanıkdere'deki hemzemin geçidin, güvenlik...

Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi (2)- Yeniden

<br>Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Doğu Ekspresi'nin geçişine 1 dakika kala, otomobiliyle hemzemin geçitten geçmek için güvenlik bariyerini kıran Emrah Korkmaz (35) hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. "Çok pişman" olduğunu söyleyen Emrah Korkmaz, "5 dakika beklesem bunların hiçbiri olmayacaktı. Deli miyim, bir kere daha yapayım? Bin pişman oldum" dedi.<br>Olay, geçen yıl 15 Aralık günü Yakutiye ilçesindeki Şehitlik Mevkii'nde meydana geldi. TCDD görevlileri, Yanıkdere'deki hemzemin geçidin, güvenlik bariyerinin kırıldığını fark edince güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerden, saat 15.57'yi gösterdiğinde, Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi, güvenlik bariyerlerinin kapandığı, hemzemin geçide gelen otomobilin sürücüsünün, trenin geçişini beklememek için sağ bariyer kollarının ikisini kırdığını gördü. Yine görüntülerden koşarak otomobiline binen sürücünün, sinyal lambalarının ikaz vermesine rağmen trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçtiği saptandı. <br>TCDD görevlileri, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, kamera kayıtlarını inceleyen polis, otomobilin plakasından sürücünün Emrah Korkmaz olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Korkmaz, ifadesinde, "Eşim, telefonla arayarak, kızımın üzerine sıcak su döküldüğünü söyledi. Ben de acele eve gitmek için bariyerleri kırdım" dedi. <br>'KIZININ YARALANMASI CİDDİ DEĞİL'<br>Tutuklanarak cezaevine koyulan Emrah Korkmaz, bir hafta sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede ise 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Kızının, yaralanmasının ciddi olmadığı için hastaneye dahi götürülmediği anlatılan iddianamede, bu nedenle şüphelinin zaruret halinde hareket ettiği yönünde delil olmadığı bildirildi.  <br>'BİN PİŞMAN OLDUM'<br>4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma koronavirüs nedeniyle ertelenirken, Emrah Korkmaz, DHA'ya olay gününü şöyle anlattı:<br>"Eşim aradı, biraz panik atak; 'Çocuğun ayağı yandı acele gel' dedi. Ben de korktum, , panik halinde sol tarafı kırdım. Kasıtlı bir şey olsaydı iki tarafı da kırardım. Zaten kendime geçiş yaptım. Allah'tan sonra insanlara bir şey olmadı. Çocuğumu hastaneye götürdüm. O süreçte yetkilileri bulmaya çalıştım, kimseye ulaşamadım. Konu medyaya yansıyınca tutuklandım. Suç işlemiştim zaten, Allah için bu yaptığım suç, devletin malına zarar vermemeliydim. Ama benim yerimde başkası da olsa aynısını yapardı. Büyüklerimiz beni 6 yıl cezayla yargılayacakmış. Devletin vereceği karara saygı duyarım ama empati yapsınlar, kendilerini benim yerime koysunlar. Sonuçta bizim de çocuklarımız var. Çoluk çocuğumuza ekmek götürüyoruz. Bir şekilde bir hata yaptık. Zararı ödemek için Devlet Demir Yolları'na gittim. Yetkililer bir miktar para çıkardılar. Bana göre yüklü bir miktar. Elden vermek istedim parayı, kanun yoluyla alacaklarını söylediler. Şimdi üniversite öğrencisiyim, Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyorum. İnsan hata yapabiliyor. 5 dakika beklesem bunların hiçbiri olmayacaktı. Çoluk-çocuğumun psikolojisi bozuldu. Cezaevine girmem hayatımı etkileyecek. Böyle hatalar insanın başına gelebiliyor. Bin pişman oldum. Çevremdeki insanlar, annembabam beni kınadı. Pişman oldum ama iş işten geçti. Devletin vereceği karara yine de saygı duyarım. Yargı mensuplarına sesleniyorum; Benim aleyhimde en hafif şekilde karar verilsin."DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ<br>2020-06-25 10:52:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli gelişiyor”
YEREL HABERLER Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli ...
Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden uluslararası hazırlık kamplarına açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden ...
Ortak akıl için fikir alışverişleri sürüyor
YEREL HABERLER Ortak akıl için fikir alışverişleri sürüyor
Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran ...
B.B. Erzurumspor Kulübü’nden TFF Başkanı Nihat Özdemir’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor Kulübü’nden TFF Başkanı Nihat ...
Taekwandocu Müdür Oltu’dan ayrılıyor
YEREL HABERLER Taekwandocu Müdür Oltu’dan ayrılıyor
Başkan Sekmen Bal Ormanı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Bal Ormanı’nı ziyaret etti
Ülkünar Nine’nin evi yenileniyor
YEREL HABERLER Ülkünar Nine’nin evi yenileniyor
İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar’dan Vali Memiş’e ziyaret
YEREL HABERLER İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar’dan Vali Memiş’e ...
Aşkale’de korona virüs alarmı
YEREL HABERLER Aşkale’de korona virüs alarmı
Aşkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aşkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Oktay Tüney, ağrısız saç ekiminin püf noktaları açıklandı
YEREL HABERLER Oktay Tüney, ağrısız saç ekiminin püf noktaları ...
Erzurum'da traktör şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da traktör şarampole uçtu: 2 yaralı
B.B.Erzurumspor’da Osmanlıspor mesaisi
YEREL HABERLER B.B.Erzurumspor’da Osmanlıspor mesaisi
Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli kaplıcalar listesine alındı
YEREL HABERLER Pasinler Kaplıcaları Sağlık Bakanlığınca tescilli ...
Yaralı kekliği kurtarmak için 4 kilometre yürüdü
YEREL HABERLER Yaralı kekliği kurtarmak için 4 kilometre yürüdü
'Karlıova deprem üretir, Yedisu'da 6,5 büyüklüğünde deprem olabilir'
YEREL HABERLER 'Karlıova deprem üretir, Yedisu'da 6,5 büyüklüğünde ...
Başkan Orhan ve belediye çalışanları ormanlık alanda temizlik yaptı
YEREL HABERLER Başkan Orhan ve belediye çalışanları ormanlık alanda ...
3200 rakımda gün batımı görenleri mest etti
YEREL HABERLER 3200 rakımda gün batımı görenleri mest etti
Hayvanlarını otlatan kuzenlere ayı saldırdı
YEREL HABERLER Hayvanlarını otlatan kuzenlere ayı saldırdı
İspir'de ayıdan kaçan kuzenler düşerek yaralandı
YEREL HABERLER İspir'de ayıdan kaçan kuzenler düşerek yaralandı
1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı saldırının 8 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı saldırının 8 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X