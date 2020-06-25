Yakutiye Belediyesi YKS sınavı öncesi okulları dezenfekte etti

Yakutiye Belediyesi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin sağlığı için tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Üniversitesi ve ETÜ’ye bağlı fakülteler başta olmak üzere sınavın gerçekleşeceği tüm okullar ekipler tarafından korona visüre karşı etkili bir şekilde dezenfekte edildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar yaptığı açıklamada, “Korona virüsle mücadelede ilk günden itibaren sürdürdüğümüz seferberliğimizi devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bu zor sınavlarında korona virüse karşı tedirgin olmamaları için belediye ekiplerimizce etkili bir dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdik. Genç kardeşlerimize YKS sınavında Allah’tan hayırlı başarılar diliyorum” dedi.

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