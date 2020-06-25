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Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun”

İHA

Güvenlikİş Sendikası Erzurum İl Temsilci Yardımcısı Saki Ülgün, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun”

Güvenlikİş Sendikası Erzurum İl Temsilci Yardımcısı Saki Ülgün, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Ülgün mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Devletimizin emrinde Milletimizin hizmetinde, Çalışma hayatının Tüm zorluklarına rağmen mücadele eden Özel Güvenlik Görevlilerini temsil etmekten onur duyuyoruz. Kamu güvenliği açısından, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin işbirliği içerisinde çalışması ile, güvenlik hizmetleri daha etkin ve güçlü bir yapıya sahip olmuş, toplumun kendisini daha huzurlu ve güvende hissetmesini sağlamıştır. Bu işbirliğinin önemi ise İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeler ile daha net anlaşılmıştır. Bugün ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde güvenlik ve koruma hizmetlerini etkin bir şekilde sağlayan 335 bin özel güvenlik görevlisi, genel kolluk kuvvetinin en büyük yardımcı kuvveti olmuş ve el ele birlikte ülkemizin kamu güvenliğini sağlamaktadır. Her geçen gün istikrarlı bir büyüme kaydeden mesleğimiz bir o kadar da önem kazanmaktadır, büyük fedakârlık sabır ve cesaret ile görev alanlarında hizmet veren özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koydukları başarı hepimizi gururlandırmaktadır. Kadrosunun tamamının özel güvenlik görevlilerinden oluştuğu Güvenlikiş sendikamızın sorumluluğu artmakta, üyelerimize ve tüm özel güvenlik görevlilerine her yeni gün nasıl daha iyi hizmet edebilir, yeni projeler ile değer katabiliriz düşüncesindeyiz, eşit işe eşit ücret ve kadro alamayan KİT çalışanlarını da kadroya dahil etme çabamız sonuç alana kadar devam edecektir. Gecegündüz, yazkış, yağmurçamur demeden, Vatanımız, Milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutan özel güvenlik görevlileri Dünya’da pandemi haline gelen Covid19 sürecinde de özellikle tüm sağlık çalışanları gibi PTT, Yurtlarda, Hastanelerde üstün başarı kaydetmiş, canı pahasına görevlerini yapmışlardır. Bu süreçte Güvenlikiş sendikamız tüm teşkilatı ile üyelerini asla yalnız bırakmamış mücadelesine devam etmiş, tüm kamu kurum ve kuruşları ile irtibata geçmiş, meslektaşlarımız için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gözetimi dahil gereken tüm çabayı göstermiştir. Ne yazık ki bu fedakârlığa karşılık ise geçtiğimiz yıl içerisinde birçok özel güvenlik görevlisi kardeşimiz, şiddete maruz kalmış, fiziksel ve silahlı saldırıya uğramış, görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek uğruna canlarından olmuşlardır. Hayatını kaybeden tüm özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Güvenlikiş sendikası olarak şartlar ne olursa olsun özel güvenlik görevlilerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte KİT’lere kadro, kadın özel güvenlik görevlilerine ve tüm çalışanlara fiziksel saldırıyı, çalışma hayatında mobing olayını ve toplu sözleşme görüşmelerine işverenle aynı şartlarda görüşmelerin sağlanması başta olmak üzere yaşam şartlarımızın en iyi seviyeye getirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. İcra ettiğimiz mesleğimizin, toplumun gözünde itibar kazanması için Tek Tip kıyafet, kamu Spotu ve halkımızın yoğun olduğu tüm alanlarda görsellerle özel güvenlik görevlilerinin farkındalığını anlattık. Kurulduğumuz ilk gün gibi hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz, bizlere ve özel güvenlik görevlilerine destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin kamu hizmetini tamamlayacı mahiyette görev yapması nedeniyle her anda her alanda görevi başında olan tüm özel güvenlik görevlilerine desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya canı gönülden teşekkür ediyoruz.”

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