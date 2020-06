Sanatçılar Vali Memiş’e çağrıda bulundu “Erzurum Tabyalarında ‘Anadolu Sanat Bienali’ yapalım”

Hat sanatçısı Ünlü Hattat Muhammet Mağ, Erzurum Tabyalarının sanatçılar nezaretinde sanat merkezlerine dönüştürülmesi için Vali Okay Memiş’e çağrıda bulundu.

Sosyal medya üzerinde çağrıda bulunan Hattat Muhammet Mağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Erzurum tabyalarını biz sanatkârlara tahsis edilsin Sayın Erzurum Valimiz Okay Memiş beyefendi bizleri Kudaka’nın aracılığıyla desteklesin, Anadolu Sanat Bienali yapalım her yıl. Dünyayı bu vesile ile Erzurum’a taşıyalım.”

