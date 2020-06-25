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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anız yakanlara para cezası uygulanacak

İHA

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada anız yakan kişiler hakkında her dekar için 73 lira 68 kuruş idari para cezası uygulanacak.

Anız yakanlara para cezası uygulanacak

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada anız yakan kişiler hakkında her dekar için 73 lira 68 kuruş idari para cezası uygulanacak.
Erzurum Valiliği resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Anız yakmak son derece yanlış olup, meydana gelen zararları toprağa tekrar kazandırmak çok uzun yıllar alır. Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir. Oysa bitkilerin gelişmesi için gerekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kaynağını, organik maddenin ayrışma ürünü olan humus oluşturur. Ayrıca; toprakta yağış sularının emilmesini, tutulmasını sağlayan, topraktaki kümeleşmeyi temin ederek erozyonla taşınmasını önleyen toprağın iyi havalanmasını sağlayan yine organik maddedir. Anız yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluşmuş toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmaktadır. Anız yakılmasını takip eden yıllarda hububatta kök çürüklüğü hastalığı artmaktadır. Sap ve anızın yakılması sonucunda bitkilerin büyümesini teşvik eden karbon ve azot kaybı oluşmaktadır. Çoğumuzun dikkatinden kaçmasına rağmen yakılan anızlardan çıkan dumanların çevreye, insanlara ve tabiata verdikleri zararlar çok ciddi boyutlardadır. Günümüzde anız yakmanın görünen en büyük zararı orman yangınlarına neden olmasıdır. Ülkemiz için maddi ve manevi kayıplara neden olan anız yangınları; kaybolan doğal kaynaklarla birlikte yanmış tarlalar ve ormanlık alanlar kötü bir görüntü sergilemektedirler.
Muhtarlıklar; tarafından mahallinde umumi vasıtalarla ilan edilerek kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır. Anız yakma olaylarını duyduğu halde idari ve adli makamlara duyurmayan muhtarlar ve kamu görevlileri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi gereğince emre itaatsizlikten; anız yakarak yasağa uymayanlar hakkında da 2872 sayılı Çevre Kanun 20. Maddesine dayanılarak 2020 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin ( l ) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 73 lira 68 kuruş İdari Para Cezası verilecek.
Alınan önlem ve duyurulara rağmen anız yangınına sebep olanlar hakkında, anız yangının orman alanına 4 km. mesafede olması halinde 6831 sayılı Orman Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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