Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti

<br>Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Tortum ilçesinde, valiliğe ait resmi otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından alev alan otomobildeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda Mali İşler Müdürü Cihat Demir ile personel Fahri Kamacı yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde ErzurumArtvin yolunun Tortum ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tortum'dan Erzurum'a giden Yusuf Fırat yönetimindeki 25 LH 628 plakalı valiliğe ait resmi otomobil, karşı yönden gelen Dursun Doğar'ın kullandığı 35 MNE 70 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fırat'ın kullandığı otomobildeki personel Fahri Kamacı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile otomobildeki Murat Temiz ve Cihat Demir ağır yaralandı. <br>Otomobilde ön koltukta oturan Cihat Demir sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ve jandarma ekiplerince yangın söndürme tüpleri ile yapılan müdahaleyle söndürülen otomobilden Erzurum Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda Mali İşler Müdürü olan Cihat Demir'in cansız bedeni çıkarıldı. Ağır yaralı Dursun Doğar, Yusuf Fırat ile Murat Temiz olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2 kişinin cansız bedeni morga konuldu.<br>Kaza sonrası bölgeye gelen Vali Okay Memiş, inceleme yaparak bilgi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Zafer KUMRU<br>2020-06-25 17:53:27<br>

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