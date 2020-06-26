Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için 'internet' çözümü

<br>Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Oltu taşından ürünler yapan esnaf, koronavirüs salgını sürecinde duran işlerini internet üzerinden satışla canlandırmaya çalışıyor.<br>Oltu'da çıkarılan ve 'kara elmas' olarak bilinen Oltu taşından ürünler işleyip, satan esnaf, koronavirüs salgını sürecinde duran işlerinin canlanması için normalleşme döneminde çözüm arıyor. Salgın döneminde yerli- yabancı turist sayısının azalması üzerine müşteri sıkıntısı çeken esnaf, çareyi internet satışında buldu. Pandemi sürecinde satışta sıkıntılar yaşadıklarını belirten Cevdet Yıldırım, "Normal hayata geçiş süresinde her ne kadar müşterilerimiz gelmese de internetten satışlarımızı yapmaya başladık. İnşallah hem satışlarımız böyle devam eder hem de müşterilerimiz dükkanlarımıza gelmeye başlar, bizler de bu sıkıntılı süreçten kurtuluruz" dedi.<br>Oltu'da 25 yıldır baba mesleğini sürdüren Eyup Coşkun, salgın sonrası işlerinin durduğunu söyledi. İş yapamayınca boş oturmayıp, yeni ürünler yaptıklarını belirten Coşkun, "Kış boyunca birikimimizi yaptık, ürünlerimizi biriktirdik. Şimdi de internetten bayağı satış yaptık. İnsanlar ilçemize gelemedikleri için genelde internet aracılığı ile ürün eğendiler, biz de gönderdik" diye konuştu.<br>Oltu Taşı Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldırım da pandemi sürecinde iş yerlerinin kapalı kaldığını ancak internet üzerinden satışların yapıldığını söyledi.<br>Esnaftan İsmail Pala ise salgın nedeniyle satışların durduğunu ancak internet üzerinden çarklarını döndürmeye çalıştıklarını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN<br>2020-06-26 09:38:25<br>

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