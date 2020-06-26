ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı

İHA

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATAAÖF) 20192020 EğitimÖğretim yılı final (Bahar Yarıyılı) sınavları tamamlandı. Sınavlar çevrimiçi (online) olarak 1524 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilirken öğrenciler her gün saat 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek sınavlara katıldılar.

ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATAAÖF) 20192020 EğitimÖğretim yılı final (Bahar Yarıyılı) sınavları tamamlandı. Sınavlar çevrimiçi (online) olarak 1524 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilirken öğrenciler her gün saat 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek sınavlara katıldılar.
Öğrencilerin sınavların ardından merakla bekledikleri Açıköğretim Fakültesi (ATAAÖF) Bahar Yarıyılı final soruları ve cevap anahtarları ise AÖF web sitesinden yayımlandı.
Final Sınavlarına 160 Bin Öğrenci Katıldı
230 dersten 160 Bin öğrencinin katıldığı sınavlarda yaklaşık 1 Milyon 50 Bin sınav oturumu gerçekleştirildi ve %92,5 gibi oldukça yüksek bir katılım sağlandı.
Pandemi döneminden itibaren ders ve sınavların çevrimiçi olarak yapılması yönünde alınan karar doğrultusunda vize ve final sınavlarını başarılı bir şekilde tamamlayan ATAAÖF’te bütünleme sınavları da 0619 Temmuz 2020 tarihleri arasında yine online olarak yapılacak.
Açık ve uzaktan eğitim alanında elde edilen başarıda özellikle pandemi döneminde uzman ekipler tarafından sergilenen üstün performans ve güçlü bilişim alt yapısının etkili olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, final sınavları boyunca sorunsuz bir şekilde devam eden sürecin, bütünleme sınavlarında da aynı titizlikle yürütüleceğini ifade ederek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Soru ve Cevaplar ATAAÖF Web Adresinde
Final sıvalarının ardından Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan final soruları ve cevap anahtarlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerin, ATAAÖF web sayfasındaki lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan soru itirazında bulunabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı
YEREL HABERLER Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda ...
Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için 'internet' çözümü
YEREL HABERLER Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için 'internet' ...
Hazırladıkları ürünleri internet ortamında pazarladılar Pandemi döneminde Oltu taşı ürünlerin satışı internet üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER Hazırladıkları ürünleri internet ortamında ...
135 yıllık tabya üç ayrı noktadan çöktü Savaşlarda yıkılmayan tarihi tabyanın her noktası çöküyor
YEREL HABERLER 135 yıllık tabya üç ayrı noktadan çöktü Savaşlarda ...
Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada ...
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Yanan araçta Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Cihat Demir ile 1 kişi yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Yanan araçta ...
Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi ...
Vali Memiş, kent gündemini değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Memiş, kent gündemini değerlendirdi
Anız yakanlara para cezası uygulanacak
YEREL HABERLER Anız yakanlara para cezası uygulanacak
Palandöken’de hizmet seferberliği AK Parti İl Başkanı Öz’den Palandöken Belediyesi’ne övgü Başkan Sunar: “Hem ilçemize hem gönüllere dokunuyoruz”
YEREL HABERLER Palandöken’de hizmet seferberliği AK Parti İl Başkanı ...
Sanatçılar Vali Memiş’e çağrıda bulundu “Erzurum Tabyalarında ‘Anadolu Sanat Bienali’ yapalım”
YEREL HABERLER Sanatçılar Vali Memiş’e çağrıda bulundu “Erzurum ...
GSİM Müdürü Taşkesenligil’den Vali Memiş’e teşekkür
YEREL HABERLER GSİM Müdürü Taşkesenligil’den Vali Memiş’e teşekkür
Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun”
YEREL HABERLER Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran ...
Yakutiye Belediyesi YKS sınavı öncesi okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi YKS sınavı öncesi okulları ...
Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran ...
Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli gelişiyor”
YEREL HABERLER Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli ...
Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden uluslararası hazırlık kamplarına açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden ...
Ortak akıl için fikir alışverişleri sürüyor
YEREL HABERLER Ortak akıl için fikir alışverişleri sürüyor
Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran ...
B.B. Erzurumspor Kulübü’nden TFF Başkanı Nihat Özdemir’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor Kulübü’nden TFF Başkanı Nihat ...
Taekwandocu Müdür Oltu’dan ayrılıyor
YEREL HABERLER Taekwandocu Müdür Oltu’dan ayrılıyor
Başkan Sekmen Bal Ormanı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Bal Ormanı’nı ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X