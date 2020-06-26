Op. Dr. Arif Eroğlu, vaser liposuction'ın bilinmeyenlerini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Arif Eroğlu, vaser liposuction'ın bilinmeyenlerini açıkladı

İHA

Günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerden biri vaser liposuction hakkında bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Arif Eroğlu, vaser liposuction sonrasında derinin gevşeyerek dalgalanıp sarkması ya da selülit benzeri görünümün olmadığını; çok daha gergin, pürüzsüz ve sıkı bir cilt dokusu oluştuğunu söyledi.

Op. Dr. Arif Eroğlu, vaser liposuction'ın bilinmeyenlerini açıkladı

Günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerden biri vaser liposuction hakkında bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Arif Eroğlu, vaser liposuction sonrasında derinin gevşeyerek dalgalanıp sarkması ya da selülit benzeri görünümün olmadığını; çok daha gergin, pürüzsüz ve sıkı bir cilt dokusu oluştuğunu söyledi.
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Arif Eroğlu, eve kapanma döneminde diyet ve egzersiz ile erimeyen dirençli yağlar için günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerden biri vaser liposuction hakkında bilgi verdi. "Vaser liposuction, şekli bozan yağ fazlalığı olan bölgelerdeki yağ dokusunun, ince kanüllerle girişimde bulunularak, ses dalgalarının titreşimiyle eritilip vakumlanarak vücuttan dışarı alınması" şeklinde açıklayan Op. Dr. Eroğlu, "Bu bölgelerin genellikle karın, ‘love handle’ ya da ‘böbrek üstü’ diye tarif edilen pantolon kemeri üzerine binen bel yanları, belden koltuk altına doğru uzanarak sütyen lastiğinin altında ve üstünde kalan ‘kanat’ diye adlandırılan bölgeler, jinekomasti (erkelerdeki meme büyümesi), gıdı, kol içleri, bacak içleri, diz içleri, diz üstleri, kalça altında ikinci bir kat oluşturan ‘banana’ ve basenler olarak tarif ediliyor. Vaser liposuction etkili ve güvenli bir vücut şekillendirme yöntemidir." dedi.

Klasik liposuction’un Dünya'da en sık yapılan estetik operasyon olmasının ardından, bu ameliyatın sonunda deriyi sıkılaştırmak için teknolojik yatırımlar yapılmaya başlandığını belirten Op. Dr. Arif Eroğlu, vaser liposuction sonrasında derinin gevşeyerek dalgalanıp sarkması ya da selülit benzeri görünümün olmadığını; çok daha gergin, pürüzsüz ve sıkı bir cilt dokusu oluştuğunu vurguladı.

"Ses dalgalarının oluşturduğu yüksek titreşim yağ hücreleri arasında baloncuklar oluşturur"
Vaser tekniğinde cilt altına sokulan bir kanül yardımı ile ultrasonik ses dalgaları çalışılacak bölgeye iletildiğini belirten Op. Dr. Eroğlu, "Ses dalgalarının oluşturduğu yüksek titreşim yağ hücreleri arasında baloncuklar oluşturur. Hücreler yapıştıkları üç boyutlu bağ dokusundan ayrılıp serbestleşir. Yerlerinden oynatılan yağ hücreleri sonrasında vakumlu aspirasyon yöntemi ile kolayca dışarı alınır. Ultrason enerjisi son derece güvenli bir enerjidir. Vaser, yağ hücrelerini yerlerinden oynatırken yağ hücrelerine, çevredeki sinirlere, damarlara ve bağ dokusuna hasar vermez. Bunun kötü tarafı şudur: deri sıkılaştırmada bir avantaj sağlamaz. Vaser sayesinde morlukların, ağrıların çok daha az; iyileşmenin çok daha hızlı olduğu görülmüştür. Vaser sonrası uygulama bölgesindeki bağ dokusu hasar görmediği için yapışkanlık olmaz. Vaser, ısı transferi ile değil hava kabarcıkları oluşturarak çalıştığı ve yağ hücrelerinin bağlantıları hariç hiçbir dokuya zarar vermediği için sonrasında ciltte bir sıkılaşmaya neden olmaz. Vaser ile neredeyse cilt altı yağ dokusunu tamamen boşaltmak mümkündür ve cilt altında sıfıra yakın bir mesafede çalışmaya olanak sağlamaktadır." şeklinde konuştu.

"Ciltte yanık olma ihtimali yoktur"
Liposuction işleminin vaser ile yapılmasının klasik liposuctiona göre birçok avantajı olduğunun altını çizen Op. Dr. Eroğlu, "Vaser'de klasik liposuctiona göre daha fazla oranda yağ dokusunu vücut dışına almak mümkündür. Vaser teknolojisi ısıya değil yağ dokusuna özel ses dalgalarının titreşimine dayalı bir yöntem olduğundan ciltte yanık olma ihtimali yoktur. Operasyon sonrası kişilerin vücudunda klasik liposuctiona göre çok daha az morarma görülmekte ve iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşmektedir. Vaser ile operasyon sonrası rahatlık, konforda artış ve gündelik hayata geçmede kolaylık gözlenmektedir. Ayrıca; vaser, 'high definition' denilen kasların belirgin hale getirildiği vücut şekillendirmede daha fazla tercih edilmektedir. Yağ hücrelerine spesifik olan ses dalgalarının titreşimleriyle yağ hücrelerinin emülsifiye hale getirilmesiyle özellikle sıkı bağ dokusu olan, hızlı kilo kaybı yaşamış, aşırı spor yapan, yağları sert jöle kıvamında olan hasta grubu için idealdir. Genellikle vücut geliştirme sporu yapan ve karın, omuz, kol kaslarını belirginleştirmek için de tercih edilir. Six packs de denilen karın bölgesine baklava şeklini verebilmek mümkün olmaktadır. Vaser uygulaması sonunda deri ile deri altındaki kas arasında çok az yağ kaldığından ve yanık riski daha az olduğundan bu hasta grubunda daha sık kullanılmaktadır. Vaser’in bir başka avantajı ise yağ hücreleri patlatılmadığından; istendiğinde alınan yağların yüz, meme, popo gibi volüm ihtiyacı olan bölgelere kolaylıkla enjekte edilebilir olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hangi tip anestezi yöntemi ile yapılabilir?
Op. Dr. Arif Eroğlu, öncelikle vaser liposuction sadece tam donanımlı hastanelerde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu tercih hastanın sağlığı açısından çok önemlidir. Yapılacak alan, hastanın genel durumu ve alınacak yağ miktarına göre genel, lokal ya da lokal+sedasyon anestezisi altında yapılabilir. Tek bir alan ve az bir miktar yağ alımı yapılacaksa sadece lokal anestezi yeterlidir. Çok sayıda alan ve fazla miktarda yağ alımında hastanın sağlığı açısından genel anestezi daha uygun olur. Anestezi tipine onamı değerlendiren konsültan hekimler ve anestezi uzmanının kanaatiyle karar vermek en doğrusudur." dedi.

Operasyon sonrası sosyal hayata ve iş hayatına dönüş
Yapılan operasyon sonrasında sosyal hayata ve iş hayatına dönüş süresinin çok hızlı olduğunu belirten Op. Dr. Arif Eroğlu, "Genelde birkaç günü geçmez. 3D lazer lipoliz sonrası ciddi bir ağrı hissi olmaz, operasyon sonunda yaşanan duygu kas tutulmasına benzeyen ‘spor sonrası hamlama’ gibidir. Ödem ilk birkaç gün en fazla olup sonrasında hızla azalır. Vaser liposuction’da korse kullanımı gıdı gibi küçük bölgelerde 3 gün, kollarda 1 hafta, daha büyük bölgelerde 23 haftadır. Yeni vücut şekli operasyondan sonra hemen görülür, ödemlerin geçmesiyle derideki sıkılığın artarak vücut şeklinin tam oturması ise 23 ayı bulabilir." şeklinde konuştu.

Operasyon sonrası başka alanlardaki yağ hücreleri şişer mi?
Kilo alıp vermeyle aynı kalıbın daralıp genişlemesinin söz konusu olduğunu belirten Op. Dr. Arif Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Vücudumuzdaki yağ hücre sayısı sabittir. Operasyon sonrası uygulama alanında yağ hücre sayısı kalıcı olarak azalır. Kilo alındığında ise yağ hücreleri genişler, vücut şekli değişmez ama kalınlaşma olur. Kilo verince şekil tekrar incelir. Kilo alınınca vücut şekli bozulmaz ama total olarak kalınlaşma yönünde bir değişim olduğundan yeni vücut formlarını korumaya özen gösterilmeli, yaşam tarzlarına dikkat etmelidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozoğlu’ndan Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı
YEREL HABERLER Bozoğlu’ndan Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı
ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı
YEREL HABERLER ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı
YEREL HABERLER Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda ...
Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için 'internet' çözümü
YEREL HABERLER Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için 'internet' ...
Hazırladıkları ürünleri internet ortamında pazarladılar Pandemi döneminde Oltu taşı ürünlerin satışı internet üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER Hazırladıkları ürünleri internet ortamında ...
135 yıllık tabya üç ayrı noktadan çöktü Savaşlarda yıkılmayan tarihi tabyanın her noktası çöküyor
YEREL HABERLER 135 yıllık tabya üç ayrı noktadan çöktü Savaşlarda ...
Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada ...
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Yanan araçta Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Cihat Demir ile 1 kişi yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Yanan araçta ...
Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi ...
Vali Memiş, kent gündemini değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Memiş, kent gündemini değerlendirdi
Anız yakanlara para cezası uygulanacak
YEREL HABERLER Anız yakanlara para cezası uygulanacak
Palandöken’de hizmet seferberliği AK Parti İl Başkanı Öz’den Palandöken Belediyesi’ne övgü Başkan Sunar: “Hem ilçemize hem gönüllere dokunuyoruz”
YEREL HABERLER Palandöken’de hizmet seferberliği AK Parti İl Başkanı ...
Sanatçılar Vali Memiş’e çağrıda bulundu “Erzurum Tabyalarında ‘Anadolu Sanat Bienali’ yapalım”
YEREL HABERLER Sanatçılar Vali Memiş’e çağrıda bulundu “Erzurum ...
GSİM Müdürü Taşkesenligil’den Vali Memiş’e teşekkür
YEREL HABERLER GSİM Müdürü Taşkesenligil’den Vali Memiş’e teşekkür
Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun”
YEREL HABERLER Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran ...
Yakutiye Belediyesi YKS sınavı öncesi okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi YKS sınavı öncesi okulları ...
Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran ...
Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli gelişiyor”
YEREL HABERLER Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli ...
Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden uluslararası hazırlık kamplarına açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden ...
Ortak akıl için fikir alışverişleri sürüyor
YEREL HABERLER Ortak akıl için fikir alışverişleri sürüyor
Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran ...
B.B. Erzurumspor Kulübü’nden TFF Başkanı Nihat Özdemir’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor Kulübü’nden TFF Başkanı Nihat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X