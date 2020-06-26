Yeşilay’dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilay’dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele çağrısı

İHA

Bağımlılıklarla mücadelesini 100 yıldır sürdüren Yeşilay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptı.

Yeşilay’dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele çağrısı

Bağımlılıklarla mücadelesini 100 yıldır sürdüren Yeşilay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptı.
Bağımlılıklarla mücadelede önleyici adımların büyük önem taşıdığını, bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bunun bir hastalık olduğunu kabul ederek tedavi için destek almak gerektiğini belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerine ulaşan Yeşilay’ın, önleme çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin 36 şehrindeki 42 Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle de tamamen ücretsiz olarak rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Yeşilay’ın 100’üncü yılında da uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleyi kesintisiz çok boyutlu sürdürdüğünü vurgulayan Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz şunları söyledi:
“Uyuşturucu maddelerin kullanımı, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalışıyor; özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi ve gençlerimizde farkındalığın oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca ülke çapında ve uluslararası alanda düzenlediğimiz yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz. Her yaş grubundan, bağımlı bireylerin bireysel mücadelelerine destek olmak için YEDAM’lar ile rehabilitasyon desteği veriyoruz. Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz.”
“YEDAM’larda bağımlılıkla mücadeleye ücretsiz destek”
Kaygusuz, “Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği hedefiyle kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bağımlılığı bulunan danışanlara ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra; sigara, alkol ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak destek alınabiliyor” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kardeşinin devirdiği çaydanlıktaki kaynar su Eymen´in üzerine döküldü
YEREL HABERLER Kardeşinin devirdiği çaydanlıktaki kaynar su Eymen´in ...
Erzurum’da cuma namazında meydanlar doldu taştı Tarihi Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi önünde kılınan cuma namazında cemaat sağlık çalışanları için dua etti
YEREL HABERLER Erzurum’da cuma namazında meydanlar doldu ...
Op. Dr. Arif Eroğlu, vaser liposuction'ın bilinmeyenlerini açıkladı
YEREL HABERLER Op. Dr. Arif Eroğlu, vaser liposuction'ın ...
Bozoğlu’ndan Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı
YEREL HABERLER Bozoğlu’ndan Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı
ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı
YEREL HABERLER ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı
YEREL HABERLER Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda ...
Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için 'internet' çözümü
YEREL HABERLER Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için 'internet' ...
Hazırladıkları ürünleri internet ortamında pazarladılar Pandemi döneminde Oltu taşı ürünlerin satışı internet üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER Hazırladıkları ürünleri internet ortamında ...
135 yıllık tabya üç ayrı noktadan çöktü Savaşlarda yıkılmayan tarihi tabyanın her noktası çöküyor
YEREL HABERLER 135 yıllık tabya üç ayrı noktadan çöktü Savaşlarda ...
Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada ...
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Yanan araçta Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Cihat Demir ile 1 kişi yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Yanan araçta ...
Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi ...
Vali Memiş, kent gündemini değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Memiş, kent gündemini değerlendirdi
Anız yakanlara para cezası uygulanacak
YEREL HABERLER Anız yakanlara para cezası uygulanacak
Palandöken’de hizmet seferberliği AK Parti İl Başkanı Öz’den Palandöken Belediyesi’ne övgü Başkan Sunar: “Hem ilçemize hem gönüllere dokunuyoruz”
YEREL HABERLER Palandöken’de hizmet seferberliği AK Parti İl Başkanı ...
Sanatçılar Vali Memiş’e çağrıda bulundu “Erzurum Tabyalarında ‘Anadolu Sanat Bienali’ yapalım”
YEREL HABERLER Sanatçılar Vali Memiş’e çağrıda bulundu “Erzurum ...
GSİM Müdürü Taşkesenligil’den Vali Memiş’e teşekkür
YEREL HABERLER GSİM Müdürü Taşkesenligil’den Vali Memiş’e teşekkür
Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun”
YEREL HABERLER Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran ...
Yakutiye Belediyesi YKS sınavı öncesi okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi YKS sınavı öncesi okulları ...
Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran ...
Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli gelişiyor”
YEREL HABERLER Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli ...
Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden uluslararası hazırlık kamplarına açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X