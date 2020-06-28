Erzurum’da Covid-19 tedbirleri kapsamında AYT sınavı

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Erzurum’da korona virüs tedbirleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşanıyor. Adaylar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salonlara alındı. Sınava girecek öğrencilerin aileleri ise okul önlerinde dua ederek büyük bir heyecan yaşadılar.

Erzurum’da korona virüs tedbirleri altında düzenlenen sınavda adaylara okul girişlerinde sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Okul girişinde adaylara maske ve su dağıtımı yapılırken, ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Sınav girişinde yoğunluğun yaşandığı okullarda zaman zaman sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

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