Türk-İş’ten ‘Kıdem tazminatı’ açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk-İş’ten ‘Kıdem tazminatı’ açıklaması

İHA

Türkİş temsilcileri kıdem tazminatı konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

Türk-İş’ten ‘Kıdem tazminatı’ açıklaması

Türkİş temsilcileri kıdem tazminatı konusunda ortak basın açıklaması yaptı.
DemirYol İş Sendika Başkanı, Türkİş Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Gökcan, sendika temsilcileri ile birlikte Lala Paşa Cami Kent Meydanında yaptıkları açıklamada, “Bildiğiniz üzere son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem Tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor” dedi.
Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirildiğini ifade eden Gökcan, “Ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların her hangi bir talebi bulunmuyor. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması çözüm yine işçide aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiç birini kabul etmiyoruz” diye konuştu.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı top yekun bir savaş verilirken bu düzenlemenin gündeme getirildiğini anlatan Gökcan, “İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlerle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur.
Görüşümüz net, kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türkİş kıdem tazminatı ilişkin olarak yıllardan beri süre gelen görüşünü bu gün de muhafaza etmektedir.
Türkİş genel kurullarında oy birliği ile alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Bu gün Türkiye’nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler binalarımıza asılacak, tüm iş yerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır” açıklamasında bulundu.
Kıdem tazminatı basın açıklaması için toplanan grup yapılan açıklamanın ardından sessizce dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

63 yıllık arşiv gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER 63 yıllık arşiv gün yüzüne çıkıyor
Doğu Anadolu’dan kurbanlık sevkiyatları başlıyor Kurban fiyatları geçen yıla göre artış gösteriyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’dan kurbanlık sevkiyatları ...
Oktay Tüney, saç ekiminde doğru bilinen yanlışları açıkladı
YEREL HABERLER Oktay Tüney, saç ekiminde doğru bilinen yanlışları ...
ŞEHİRDER heyetinden Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi çıkarması
YEREL HABERLER ŞEHİRDER heyetinden Narman Peribacaları ve Tortum ...
Oltulu Yavuz, Valenton’a Belediye Başkanı seçildi
YEREL HABERLER Oltulu Yavuz, Valenton’a Belediye Başkanı seçildi
Şenkaya Belediyesi Mahallelerdeki hayvan sulama problemini çözüyor
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi Mahallelerdeki hayvan sulama ...
Başkan Sekmen: “Biz birlikte bütünüz”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Biz birlikte bütünüz”
Hayvanlarını otlatırken kaybolan küçük çoban bulundu
YEREL HABERLER Hayvanlarını otlatırken kaybolan küçük çoban bulundu
Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti ...
Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı Erzurum’da trafik kazası
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı Erzurum’da trafik ...
Siste kaybolan 14 yaşındaki çoban, 20 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Siste kaybolan 14 yaşındaki çoban, 20 saat sonra ...
‘Merkezim Her Yerde’ çocukların eğlencesi oldu
YEREL HABERLER ‘Merkezim Her Yerde’ çocukların eğlencesi oldu
Erzurum’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da trafik kazası: 3 yaralı
Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı
YEREL HABERLER Yağış sonrası dere taştı, evleri su bastı
İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatı yemekte buluştu
YEREL HABERLER İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatı yemekte buluştu
Erzurum’da Covid-19 tedbirleri kapsamında AYT sınavı
YEREL HABERLER Erzurum’da Covid-19 tedbirleri kapsamında AYT sınavı
Tıp fakültesinin gelecek vizyonu ele alındı
YEREL HABERLER Tıp fakültesinin gelecek vizyonu ele alındı
Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor
YEREL HABERLER Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya ...
Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Erzurum Valisi Okay ...
Vali Memiş taziye ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Memiş taziye ziyaretinde bulundu
Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Benim Tercihim Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri” isimli üniversite tanıtım programına katıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Benim Tercihim Çevrimiçi ...
Geç kalan öğrenci salona alınmadı, velilerin çabası da yetersiz kaldı
YEREL HABERLER Geç kalan öğrenci salona alınmadı, velilerin çabası ...
Erzurum’da Covid-19 önlemleri altında YKS heyecanı Sınava geç kaldı içeriye girmek için yetkililere dakikalarca dil döktü
YEREL HABERLER Erzurum’da Covid-19 önlemleri altında YKS ...
Short Track sporcuları buza indi
YEREL HABERLER Short Track sporcuları buza indi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X