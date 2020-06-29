Anne kedi ve yavruları için yıkım durduruldu

<br>ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un merkez Aziziye Belediyesi'nce kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'ndeki metruk bir evde kedi yavrularının görülmesi üzerine yıkıma ara verildi. 5 günlük takibin ardından yakalanabilen anne ve 5 yavru kedi hayvan barınağında koruma altına alındı.<br>Merkez Aziziye Belediyesi'nce kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'nde terkedilen müstakil evde anneleri tarafından beslendiği öğrenilen kedi yavruları için Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yetkilileri ile Aziziye Belediyesi adeta seferberlik ilan etti. Annelerinin nerede olduğu tespit edilemeyen, görüldüğünde ise yakalanamayan yavru kedilerin korunması için çaba gösterildi. Yavru kedilerin anneleri ile birlikte hayvan barınağına götürülmesi için uzun süreli bir çaba gösterildi. Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince her gün yapılan takibin ardından yavru kedilerin annesi ancak 5 gün sonra yavrularla birlikte muhafaza altına alınabildi. Anne ve yavru kediler Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürülerek koruma altına alındı.<br>Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediyenin fen işleri ekibi ile ve Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yetkililerinin göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür etti. Son yıllarda savaşların egemen olduğu dünya üzerinde insan hayatının neredeyse yok sayıldığını hatırlatan Başkan Orhan, "Belediye ekiplerimizin 5 yavru kedi ve annesinin hayatının korunması adına göstermiş olduğu örnek çalışmayı takdirle karşılıyorum. Günümüzde hayvanlar için böylesi bir fedakârlık gerçekten memnuniyet verici. Allah Teâlâ'nın 'Onlar benim sessiz kullarımdır' dediği hayvanların korunması insanlık vazifemizdir" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Erzurum Turgay İPEK<br>2020-06-29 17:10:08<br>

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