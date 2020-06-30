GSİM personeline 2.kez Covid-19 testi

ErzurumsporAdana Demirspor maçı öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün statta görev alacak personeli için Covid19 testi yapıldı. Eskişehir müsabakasının ardından yarınki mücadele öncesinde yapılan Covud19 testleri negatif çıktı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün BB Erzurumspor Adana Demirspor maçı için görevlendirdiği personele Covid19 testi yapıldı.

Daha önce Eskişehirspor maçı öncesinde Kazım Karabekir Stadı’nda GSİM Personeline Covid19 Testi yapılmıştı. 2. Kez yapılan Covid19 testine 25 dolayında GSİM personeli ile stat çalışanları katıldı. Adana Demirspor müsabakası öncesinde yapılan Covid19 testleri negatif çıktı.

TFF Sağlık Kurulu’nun futbola dönüş protokolü kapsamında TFF ve Sağlık İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışması sonucu Kazım Karabekir Stadı’nda ErzurumsporAdana Demir maçında görev alacak olan GSİM çalışanları için bu sezon ikinci kez Covid19 testi yapıldı.

GSİM Personeline yapılan testlerin Sonuçları negatif çıktı. Yapılan testler öncesinde statta hazır olan personel maske takarak test sırasını beklerken, sosyal mesafe kurallarına da uydular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle ErzurumsporAdana Demirspor maçında görev alacak olan personel ile stat çalışanlarının Covid19 testi yaptırdığını belirterek, “Futbola dönüş protokolü kapsamında Sağlık Bakanlığı ve TFF ortak hareket ediyoruz. Personelimizin test sonuçları açıkladı ve Covid19 testleri negatif çıktı. Bu da bizleri sevindirdi” diye konuştu.

Covid19 Testine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Şube Müdürleri Nurullah Hukkamlı, Güngör Şenses, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, stat amiri Yakup Çiltaş ile Protokol görevlisi Zafer Ala da katıldı.

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