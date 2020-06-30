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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversiteli 289 Öğrenci Teknofest 2020’ye başvuru yaptı

İHA

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020'ye en çok başvuru yapan üniversiteler arasında yer aldı.

Atatürk Üniversiteli 289 Öğrenci Teknofest 2020’ye başvuru yaptı

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek olan Teknofest 2020’ye en çok başvuru yapan üniversiteler arasında yer aldı.
Türkiye genelinde T3 Vakfı verilerine göre toplamda 175 üniversiteden 11 Bin 898 öğrencinin kayıt yaptığı Teknofest 2020’de Atatürk Üniversitesi, 289 öğrenci ile en çok başvuruda bulunan üniversitelerden birisi oldu.
Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 2020, bu yılda ön değerlendirme sonuçlarına göre açıklanan 11 kategoride 19 takımla yoluna devam ediyor. Teknofest 18 ve 19'da önemli başarılara imza atan Atatürk Üniversitesi öğrenci takımları, Teknofest 2020 yılında da başarısını artırmayı hedefliyor. Rekabet gücü yüksek, aldığı teorik eğitimi pratik ile harmanlayan ve uygulamaya koyan Atatürk Üniversitesi öğrenci takımları, bu yıl düzenlenecek yarışmalarda önemli dereceler elde etmeyi amaçlıyor.
“Atatürk Üniversitesi, Başarı Odaklı Hareket Eden Bir Eğitim Yuvasıdır”
Teknofest aracılığıyla ülkemizin "Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna uygun bir şekilde yapılan çalışmaların bütün ülke sathına yayıldığını görmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin (Teknofest) uluslararası düzeyde önemli bir yarışma olduğunu söyledi.
Üniversite olarak önceki yıllar düzenlenen yarışmalarda elde edilen başarılara bu yıl yenilerinin ekleneceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi olarak Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest 2020’ye 289 öğrencimiz ile kayıt yaptırdık. Atatürk Üniversitesi her alanda başarı odaklı hareket eden bir eğitim yuvasıdır. Çıktığı her alanda en iyisini yapmak için elinden gelenin fazlasını yapar. Bu aidiyet duygusu ve başarı odaklı çalışma neticesinde de her zaman zirvede yer alan bir eğitim kurumu olmuştur. Bu noktadan hareketle elde edilen bu başarılar, Atatürk Üniversitesinin verdiği eğitimin niteliğini, araştırmacı öğrenciler yetiştirdiğimizi ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek çok alanda projeler yapabilecek güçte olduğumuzun bir göstergesidir. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de gerek akademik personelimiz gerekse öğrencilerimiz bu gayretleriyle Atatürk Üniversitesinin adını pek çok farklı platformda elde ettiği başarılarla duyuracaktır” diye konuştu.
Takımlar Hangi Kategorilerde Yarışacak?
Başta Mühendislik Fakültesi olmak üzere İktisadi ve İdari Birimler, Ziraat ve Tıp Fakültesi ile Yabancı Diler ve Erzurum Meslek Yüksek Okulu olmak üzere bir çok fakülteden öğrencilerin katılımı ile ilk aşama raporlarını geçen ve Gaziantep’te düzenlenecek olan Teknofest 2020‘ye katılma yolunda önemli bir adım atan öğrenci takımları; 4 takımla Orta ve Yüksek İrtifa Roket Yarışmasına, 6 takımla Döner ve Sabit Kanat kategorilerinde İHASİHA Yarışmasına, 1 takımla İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına, 1 takımla İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasına, 2 takımla Akıllı Ulaşım Yarışmasına, 1 takımla Helikopter Tasarım Yarışmasına, 2 takımla Model Uydu Yarışmasına, 1 takımla Eğitim Teknolojileri Yarışmasına katılacak.
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Takımları Önemli Başarılar Elde Etti
İlki 2018 yılında İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline katılan TTurks Takımı, Roket Yarışması Yüksek İrtifa kategorisinde 3. olarak önemli bir başarı elde etmişti.
Bir sonraki sene daha büyük hedeflerle Teknofest 2019’a katılan Atatürk Üniversitesi TTurks takımı hem alçak hem yüksek irtifada, roket atışlarını gerçekleştirerek önemli bir başarının altına imza atmıştı.
Yine aynı Festival kapsamında düzenlenen “Savaşan İHA” ve “TÜBİTAK İHA” yarışmalarına katılan FRİTİM İnsansız Hava Aracı Takımı ise ilk 10 takım arasında yer almıştı.

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