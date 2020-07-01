Kurban Bayramı öncesinde İl Müdürü Akar'dan Hayvan Pazarına ziyaret

Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, Kurban bayramı öncesinde bölgenin hayvan ihtiyacını karşılayan ve bölge ekonomisinin can damarı diye tabir edilen canlı hayvan pazarı esnafını DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile birlikte ziyaret etti.

Hayvan pazarında Covid19 salgını tedbirleri kapsamında Hayvan pazarlarına giren vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, maske kullanımının sağlanması, el dezenfektan uygulamalarının yapılması ayrıca pazara alınacak hayvan gruplarının belirli sayıda olması ve padoklara göre belirlenen kapasite kullanımının yapılması gibi konularında incelemelerde bulunan Akar, bu kapsamda yapılacak faaliyetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

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