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Kritik maç öncesi taraftalar BB Erzurumspor’u stadyuma meşalelerle uğurladı

İHA

TFF 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada BB Erzurumspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi mavibeyazlı ekibin taraftarları takımlarını meşaleyle stadyuma uğurladı.

Kritik maç öncesi taraftalar BB Erzurumspor’u stadyuma meşalelerle uğurladı

TFF 1. Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada BB Erzurumspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi mavibeyazlı ekibin taraftarları takımlarını meşaleyle stadyuma uğurladı.
TFF 1. Lig’in 31. hafta maçında ilk sıraları yakından ilgilendiren müsabakada BB Erzurumspor saat 20.00’de Adana Demirspor’la Kazım Karabekir’de karşılaşacak. Korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan bu maç öncesi BB Erzurumsporlu bir grup taraftar takımlarına desteğini stat dışında gösterdi.
Mavi Kapı, Dadaşlar ve Erzurumsporlular adlı taraftar grupları ellerinde ki meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına maç öncesi moral verdi.
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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