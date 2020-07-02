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Erzurum’da 5 katlı metruk bina çöktü Çökme anında çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi

İHA

Erzurum'da 5 katlı metruk bir bina çöktü. Binanın çöktüğü sırada çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Erzurum’da 5 katlı metruk bina çöktü Çökme anında çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi

Erzurum’da 5 katlı metruk bir bina çöktü. Binanın çöktüğü sırada çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Olay saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Evren Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İlhami Akkuş’a ait 5 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi. Çökmenin yaşandığı anda 5 yıl önce boşaltılan bina içerisinde ve çevresinde kimsenin olmaması ise olası bir felaketi engelledi.
Bina sahibi İlhami Akkuş binayı çatlaklardan dolayı 5 yıl önce boşalttıklarını ifade ederek, “5 yıl kadar önce binamızda çatlaklar oluştu. Biz hemen binayı boşaltarak başka bir yere taşındık. Bugün ani bir sesle bina çöktü. Yaralı ve ölen kimse yok” dedi.
Öte yandan itfaiye ve AFAD ekiplerinin çöken bina enkazında incelemeleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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