Yerli solunum cihazları yoğun bakım hastalarına nefes oldu Solunum cihazını kullanan yoğun bakım uzmanları: “Yerli üretim cihazlarımız gururlandırıyor”

Türkiye’de üretilen solunum cihazları pandemi sürecinde entübe ve yoğun bakım hastaları için umut oldu.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan 10 yerli solunum cihazı ile özellikle Covid19 hastaları olmak üzere yoğun bakımda tedavi gören hastalar başarıyla tedavi ediliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Hakkı Tör, “Solunum yetmezliği gelişen solunum cihazına ihtiyacı duyan hastalarımız için bu cihazlara ihtiyacımız vardı. Covid19 sürecinde bu cihazlardan çok yararlandık. Hem şehrimize hem de bölge illere yoğun şekilde hizmet sağladık. Gerçekten ilk geldiğinde üzerinde 'made in Turkey' yazdığını görünce gururlandık. Gözlerimiz doldu. Çok sevindik. Gördük ki yabancı markalardan çok daha avantajlı cihazlar. Hassas dengeleri bulunan bir cihaz. Dokunmatik. Tamamen Türkçe yazılım. Türk malı olması sevindirici. Yurt dışına artık bağımlı değiliz. Pandemi sürecinde Bakanımızın ifade ettiği gibi Maske, mesafe ve temizlik kuralları buna riayet etmemiz gerekiyor” dedi.

Cihazların en büyük avantajının Türkçe olmasının büyük avantaj sağladığını dile getiren Tör, “Pandemi sürecinde kullandığımız cihazlar değil, önümüzdeki süreçte sürekli kullanabileceğimiz cihazlar. Güvenli kullanıyoruz. Bu cihaz yoğun bakımlarımızda olacak. Süreç ilerledikçe 10 olan cihaz sayısı daha da artacak” diye konuştu.

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