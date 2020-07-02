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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstil Kent Projesi kapsamında İşkur destekli istihdam garantili kurslar devam ediyor

İHA

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce finanse edilecek istihdam garantili "Düz Dikiş Makineci" mesleğinde kursiyer yetiştirmek üzere AyTim Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş ile protokolü imzalandı.

Tekstil Kent Projesi kapsamında İşkur destekli istihdam garantili kurslar devam ediyor

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce finanse edilecek istihdam garantili “Düz Dikiş Makineci” mesleğinde kursiyer yetiştirmek üzere AyTim Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş ile protokolü imzalandı.
Erzurum Tekstilkent olma yolunda İşkur istihdam garantili kurslarıyla destek veriyor
Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Abdulkadir Mutlu, 2019 yılı içerisinde yapılan İşgücü Piyasası Analizi çalışmaları neticesi ve özellikle ilde devam eden Tekstil Kent yapılanmasıyla ilde ihtiyaç duyulan mesleklerde 2020 yılı için kurs planlamaları yapılarak, bu meslek gruplarında işgücü ihtiyacı bulunan işverenlerimizle Mesleki Eğitim Kursları, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Programı ve İş başı Eğitim programları yapılmaya devam edileceğini söyledi.
İstihdam garantili Düz Dikiş Makineci kursunun 1 Temmuz'da başlaması ve 160 gün sürmesinin planlandığını ifade eden Mutlu, şöyle konuştu,
“Tekstil sanayisinin en önemli ihtiyacı olan Düz Dikiş Makineci mesleğinde işgücü yetiştirmek ve bunların istihdamlarını sağlamak amacı ile AyTim Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş firması ile istihdam garantili Mesleki Eğitim Kursu protokolü imzaladıklarını, 160 gün sürecek olan kursun temmuz ayının ilk günü başlayacaktır.
Kurs sürecinde maske üreterek pratiklik ve el becerisi kazandrılıyor
Kurs süresinde katılımcılara mesleki eğitim kapsamında teorik ve pratik eğitim verilerek, kişilerin meslek sahibi olmaları sağlanacak, eğitimi başarı ile tamamlayanlar yine aynı firmada istihdam edilecektir.
Kursiyerlerin eğitim süreleri boyunca günlük cep harçlığı (60TL) ve Genel Sağlık Sigortaları ile İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primleri İŞKUR tarafından karşılanacak olup, 60 kişiyi kapsayacak kurs sonunda katılımcılara mesleki eğitim kapsamında sertifika da verilecektir.
Bu kapsamda istihdama yönelik olarak açılacak olan firmalarımıza her zaman için destek sağlamaya devam edilecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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