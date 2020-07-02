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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak Tıp Fakültesi için yer tespiti yapıldı

İHA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak Tıp Fakültesi için yer tespiti yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Erzurum’da açacağı Tıp Fakültesi için hazırlıklara başlandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık eski bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile Erzurum’da Tıp Fakültesi yer tespiti konusunda incelemelerde bulundu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, beraberindeki üniversite yöneticileri ile birlikte Erzurum’da Şehir hastanesi bünyesinde kurulacak olan Tıp fakültesi için yer tespiti ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Sağlık eski Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile birlikte Şehir hastanesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ilk etapta gelecek eğitim öğretim döneminde 40 öğrenci ile eğitime başlanacağını belirtti.
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Bugün burada Şehir hastanemizi görmek için buradayız. Öğrencilerimizin nasıl bir eğitim alt yapısına sahip olduklarını değerlendiriyoruz. Öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi bünyesinde 3 yıllık eğitimlerinin ardından stajlarını burada yapacaklar. Fazla öğrenci almaktan ziyade 40 öğrenci alarak Atatürk Üniversitesi kontenjanlarını biraz azaltmak suretiyle zorlamadan 40 öğrenci alınması planlanıyor” diye konuştu.
Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında İstanbul ve Ankara’nın dışında Adana ve Erzurum’da iki yeni tıp fakültesi kurulduğunu belirterek, “Bugün burada yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere incelemelerde bulunuyoruz. Erzurum’da ikinci tıp fakültesinin kurulması Erzurum adına önemli bir fırsat oldu. Cumhurbaşkanımıza minnettarız. İki üniversite arasındaki işbirliğini kuvvetlendirecek. Bölgeye çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacak” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yeni bir Tıp fakültesi kazandırılmasından dolayı şehir adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Katkısı olan başta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
Vali Okay Memiş, Erzurum’a ikinci bir Tıp fakültesinin kurulmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Erzurum önemli bir kent. Şehir hastanemiz sağlık anlamında çok önemli bir alt yapıya sahip” dedi.

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