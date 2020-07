Mehmet Özdilek: “Puan tablosunda kaybettiğimiz noktaya geri geleceğiz” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Giresunspor maçından galibiyetle dönmek çok önemli bir yol haritası gibi görünüyor”

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Giresunspor maçından galip ayrılarak puan sıralamasında kaybettikleri noktaya geri gelmek istediklerini söyledi. Özdilek ayrıca takımın birlik ve beraberliğinin iyi olduğunu ve bütün futbolcuların şampiyonluk için çalıştığını ifade etti.



TFF 1. Lig’in 32. haftasında deplasman da Giresunspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdilek, Giresunspor maçını kazanarak puan tablosunda kaybettikleri noktaya tekrar geri gelmek istediklerini belirterek, “Ligin boyu çok kısaldı önümüzde 3 tane müsabaka var. Elimizde puansal bir avantaj vardı, bunu Adana Demirspor’a devrettik. Ama fikstüre baktığımız zaman birinci ile yedinci arasında 23 puanlık farklar var. Dolayısıyla 3 haftalık fikstürde 6 takımında ilk iki iddiası devam edeceği aşikar olduğunu söyleyebiliriz. Beklenmedik bir mağlubiyet aldık ama içimizde analizleri yaptık. Nerede doğru, nerede yanlış yaptık bunları analiz ettik. Bu tür mağlubiyetlerden sonra çok fazla beklemeden maç yapmak aslında bir avantaj diyebiliriz. Düşüncemiz Giresunspor maçını kazanmak. Maç kaybedebiliriz ama bizim potansiyelimiz var. Bu durumlarda sakin kalabilmek çok önemli. Şu anda ihtiyacımız olan birlik ve beraberliği takımda görebiliyoruz. Pazar günü tekrar kaybettiğimiz noktaya geri geleceğimizi düşünüyorum. Oynanacak maçlara bakılırsa biz işimizi doğru yaparsak yine bir iki içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum” dedi.



Özdilek: “Kadroda mutlaka farklılıklar olacak”

Teknik Direktör Özdilek, Giresunspor maçının kadrosunda Adana Demirspor maçına göre farklılıklar olacağını kaydederek, “Giresunspor maçından galibiyetle dönmek çok önemli bir yol haritası gibi görünüyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. Bugün güçlü olan yanlarımızı çalışarak pazar gününe hem fiziksel hem de kazanma odaklı bir Erzurumspor olacak sahada diyebiliriz. Kadroda mutlaka farklılıklar olacak. Büyük maçları büyük oyuncular kazanır. Bir takımda 78 oyuncu iyi oynuyorsa o maçı mutlaka kazanırsınız. Biz Adana Demirspor maçında bu 78 iyi oynayan oyuncuyu bulamadık. Aslında daha da düşüktü iyi oynayan oyuncularımız” şeklinde konuştu.



Osman Çelik: “Bir reaksiyon vermemiz gerekiyor”

BB Erzurumsporlu Osman Çelik ise Adana Demirspor maçı sonrası şampiyon olmak için bir reaksiyon vermeleri gerektiğini ifade ederek, “Camia olarak üzgün bir hafta geçiriyoruz. Ama Adana Demirspor maçı geride kaldı. Galip gelseydik neleri kazanacağımızı iyi biliyorduk. Maçtan önce galibiyeti çok istemiştik. Buradan bir reaksiyon vermemiz gerekiyor çünkü bu şehir hiçbir zaman pes eden bırakan bir şehir değil. Yaşadıkları şampiyonluklarda hep zor olmuş bir şehir hep son anlarda olmuş. Bu şehrin kaderimi desem bilmiyorum. Biz Erzurumspor’u Süper Lig’e çıkarmak için her şeyi yapacağız” açıklamalarında bulundu.



İbrahim Akdağ: “Final maçını kaybettik ama şampiyonluğu daha kaybetmedik”

Mavibeyazlı takımın kaptanlarından birisi olan İbrahim Akdağ da şampiyonluğu kaybetmediklerini vurgulayarak, “Adana Demirspor maçından sonra çok üzüldük yendiğimiz zaman neler olabileceğini herkes gibi bizde biliyorduk. Bir final maçını kaybettik ama şampiyonluğu daha kaybetmedik. Skoru elde ettikten sonra bizi çok olumsuz etkiledi. Sanki basiretimiz bağlandı. 3 puan kaybettik. Bu zamana kadar Adana Demirspor hep bizi kovaladı. Şimdi biz onları kovalayacağız. Bizim yaşadığımız durumu onlar yaşayacak. İnşallah hedefimiz 62 puan, eğer bu puan bizi şampiyon yapmazsa PlayOff’dan şampiyon olacağız. Hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Bazen çok istemek hata yaptırıyor. Biz geçtiğimiz maç devre arasına girdiğimiz zaman son 45 dakikanın bizi şampiyon yapacağını hissettik ama maç öyle olmadı. Şimdi önümüzde Giresunspor maçı var oradan istediğimizi alıp şampiyon olacağız” dedi.



Jugurtha Hamroun: “3 maçta her şey olabilir”

Adana Demirspor maçında takımın tek golünü kaydeden Cezayirli futbolcu Hamroun, son 3 maçta her şeyin olabileceğini belirterek, “Önümüzde daha 3 maç var. Bu maçlardan alınacak 9 puan var. Bu 3 maçta her şey olabilir. Biz bu maçları kazanıp rakiplerimizin yanlış adım atmasını bekleyeceğiz. Eğer bu 3 maçta şampiyon olamazsak PlayOff var. Tabii oraya kalmadan şampiyon olmak istiyoruz. Biz son 3 maçta başaracağız” şeklinde konuştu.

