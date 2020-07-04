Yıldırımın çarptığı 15 yaşındaki çoban öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Tekman ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 15 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, Tekman ilçesinde ikamet eden İsa Yıldırım (15) arkadaşıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için Hasan Ağa Mezrası'na gitti. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle küçük çobana yıldırım çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekininin tüm müdahalelerine rağmen İsa Yıldırım kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.