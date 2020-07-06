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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler

İHA

Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı. Alınacak kurbanlıklarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğini ve kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gidebileceği durumda olması gerektiğini söyledi.

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum’da Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı. Alınacak kurbanlıklarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğini ve kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gidebileceği durumda olması gerektiğini söyledi.
Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor. Araçlara yüklenen hayvanlar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.
Kurban Bayramı'na az bir süre kalırken canlı hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı.
Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler verdi. Kurbanlık hayvan seçiminde belli başlı kriterlerin olduğunu ifade eden Yıldırım, “ Kurban Bayramına çok kısa bir süre kaldı. Pazarımızda şuanda kurbanlıklarımızın satışı devam ediyor. Kurbanlıklarda dinimizce gerekli olan bir takım özellikle mevcut. Öncelikle kurbanımızın 3 yaşını doldurduğunu görüyoruz. Bunu da kurbanımızın ağzında ki dişlerden anlıyoruz. Eğer ağzında ki küçük dişler gidip yerine büyük dişler gelmişse bu hayvan 3 yaşını doldurmuş oluyor. İlk özelliğimiz kurbanın yaşıdır. Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurup 3 yaşına girmesi gerekirken küçük baş hayvanlarımızda en az 6 aylık veya annesinin büyüklüğüne kavuşması gerekmektedir” dedi.
Yıldırım ayrıca kurbanlık hayvanın gözlerinin görmesi gerektiğini de kaydederek, “Diğer bir özelliğimiz hayvanın her 2 gözünün de görüyor olması gerek. Eğer gözlerinden birisi görmüyorsa bu hayvan kurbanlık olamaz. Hayvanın yine kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gitmesi gerekmekte. Ayaklarında her hangi bir hastalık olmaması gerek. Kulaklarının yerinde olması lazım, kuyruğunun 3’de 1’inin var olması gerekmekte. Boynuzlarının yerinde olması ve iyi beslenmesi gerekmelidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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