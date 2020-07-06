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Çevre Araştırmacısı Yaşar: “Tortum şelalesi ve çevresinde 25 odunsu tür yaşıyor”

İHA

Erzurum'da çevre araştırmacısı, bitki uzmanı ve fidan yetiştiricisi olan Kadir Yaşar Tortum Şelalesi rekreasyon çalışmaları çerçevesinde bazı ulusal medya organlarında bölgenin ağaç, fidan, çalı türleri ve tarımıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstererek bir açıklama yaptı.

Çevre Araştırmacısı Yaşar: “Tortum şelalesi ve çevresinde 25 odunsu tür yaşıyor”

Erzurum’da çevre araştırmacısı, bitki uzmanı ve fidan yetiştiricisi olan Kadir Yaşar Tortum Şelalesi rekreasyon çalışmaları çerçevesinde bazı ulusal medya organlarında bölgenin ağaç, fidan, çalı türleri ve tarımıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstererek bir açıklama yaptı.
Çevre araştırmacısı Kadir Yaşar, “Erzurum ili tabii güzelliklerinden Tortum Şelalesi hakkında ulusal medya organlarında çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberler üzerine bir açıklama yapma zorunda hissettim kendimi. Öncelikle Çoruh havzası iki değil, üç iklim özelliğini birlikte barındırmaktadır. İranTuran ve AvrupaSibirya iklim özelliklerine ek olarak Akdeniz iklimi özelliklerini de barındırır. Ekibimle uzun yıllardır Erzurum ili bütününde doğal ağaç ve çalı türlerini araştırmaktayız. Bölgede bugüne kadar doğru dürüst yapılmamış olan ağaç ve çalı envanterini 15 yıllık bir çalışma sonucunda büyük emek ve masraf ederek çıkardık. Bu çalışmalarımız sırasında Tortum Şelalesi ve çevresinde defalarca dolaştık ve bölgenin ağaç ve çalı envanterini çıkardık. Şelale ve yakın çevresinde 25 odunsu tür yaşamaktadır. Basında çıkan haberler sonrası yaptığımız gezide bu türlerinin tümünün hayatiyetlerini sürdürdüğünü tespit ettik. Erzurum dışından bölgeyle ilgili yazan arkadaşlar, meseleye ideolojik ve kişisel bakmıyorlarsa bölge insanının çevre hassasiyetini ve bilgisini hafife almışlardır, bölge insanını cahil sanmaktadırlar yahut birileri tarafından öyle bilgilendiriliyorlar. Bölgede yüzün üzerinde türde yüz binlerce fidan üretmiş biri olarak şelalede yapılacak çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere Çoruh havzasında yaşayan türlerden ürettiğimiz bir miktar fidanı kabul ederlerse sayın valimizin tasarrufuna bırakıyoruz ki bunların bazıları endemiktir ve ilk kez üretilmiştir. Ayrıca diğer bir yanıltıcı bilgi de Erzurum tarımı konusundadır. Sadece son bir yılda valilik aracılığıyla 5 trilyonluk kaba yem tohumu ve 70 bin ceviz fidanı tarım il müdürlüğü tarafından çiftçiye ücretsiz dağıtılmıştır. 23 bin ton kaba yem Erzurum’dan Karadeniz bölgesine satılmıştır. Hayvan varlığı da yüzde 25 artmıştır ve şelale bölgesine dışarıdan ağaç ve çalı fidanı dikildiği yalandır. Şu an için böyle getirilmiş ve dikilmiş bir tek fiden bile yoktur” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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