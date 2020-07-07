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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş, yeni evlenen çiftle hatıra fotoğrafı çekildi

İHA

Erzurum'un Tortum İlçesinde düğün fotoğrafı çektiren Semra ve Sedat çiftinin fotoğraflarına Vali Okay Memiş ve Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölük Başı'da eşlik etti.

Vali Memiş, yeni evlenen çiftle hatıra fotoğrafı çekildi

Erzurum’un Tortum İlçesinde düğün fotoğrafı çektiren Semra ve Sedat çiftinin fotoğraflarına Vali Okay Memiş ve Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölük Başı’da eşlik etti.
Erzurum Valisi Okay Memiş Tortum Şelalesinde karşılaştığı gelin ve damatla hatıra fotoğraf çekildi mutluluklar diledi. Damat Polis Memuru Sedat Düzgün ile Öğretmen Semra Düzgün, Düğün Fotoğrafları çekimi için Tortum şelalesini tercih etti. Genç çift Erzurum Valisi Okay Memiş’le karşılaşınca hatıra fotoğraf çekilmek istediler. Memiş ise genç çifti kırmadı ve fotoğraf çekimine katıldı.
Gelin ve damadı aralarına alarak hatıra fotoğrafı çekilen Erzurum Valisi Okay Memiş ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölük Başı çiftle ayak üstü sohbet ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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