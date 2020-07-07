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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvercinleri ile hortumun içinde kaldı

DHA

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da güvercinleri ile birlikte aniden çıkan hortumun içinde kalan Sami Cinisli (51), ölümle burun buruna geldi. Hortumun çatılardan kaldırdığı sac tabakalarının bir kağıt gibi havada uçuştuğunu söyleyen Cinisli, "Hortum, güvercinlerimi hepsini içine aldı. Kendi canımı unuttum. Onları beklemeye başladım. O hortum beni de götürebilirdi. Hortumda kaybolan 2 güvercinim, saatler sonra geri geldi" dedi.  Kentte, hafta sonu aniden çıkan hortum, önüne kattığını uçurdu. Yakutiye ilçesine bağlı tarihi Üçkümbetler civarında güvercin besleyen Sami Cinisli ise...

Güvercinleri ile hortumun içinde kaldı

<br>Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da güvercinleri ile birlikte aniden çıkan hortumun içinde kalan Sami Cinisli (51), ölümle burun buruna geldi. Hortumun çatılardan kaldırdığı sac tabakalarının bir kağıt gibi havada uçuştuğunu söyleyen Cinisli, "Hortum, güvercinlerimi hepsini içine aldı. Kendi canımı unuttum. Onları beklemeye başladım. O hortum beni de götürebilirdi. Hortumda kaybolan 2 güvercinim, saatler sonra geri geldi" dedi. <br>Kentte, hafta sonu aniden çıkan hortum, önüne kattığını uçurdu. Yakutiye ilçesine bağlı tarihi Üçkümbetler civarında güvercin besleyen Sami Cinisli ise kuşlarıyla hortuma yakalandı. Bir anda toz bulutları içerisinde kalan Cinisli'nin güvercinleri hortumla savruldu. Yakınındaki tarihi konağın sac tabakalarının uçmasıyla büyük tehlike atlatan Sami Cinisli, güvercinleri kurtarmak için mücadele etti. Önce büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen 2 çocuk babası Sami Cinisli, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:<br>"Cumartesi günü saat 2,5-3 gibiydi. Önce bir gürültü sesi geldi. Poşetler havaya uçmaya başladı. Ben hava kapalı olduğu için dolu yağacak sandım. Sonra hortumu gördüm. Arkamdan dolanarak daire çizdi. Üzerimde sac tabakalar kağıt gibi uçuyordu. Ben kendimi çatılardan korumaya çalıştım. Güvercinlerim dışarıdaydı. Hepsini uçurdu. Ne tarafa gideceğimi şaşırdım, kaçamadım. Tarihi evin çatısını alıp fırlattı. Bayağı uzak bir yer yere uçurdu. 3-5 saniye içinde oldu. Kuşlarım burada yemlerini yiyordu. Güvercinlerimi hepsini içine aldı hortum. Ben hayvanların derdine düştüm. Onlarda benim canım. Ben kendi canımı unuttum. Onları beklemeye başladım. Sonra bir yağmur vurdu. Allah'ın büyük bir afetti. Ben canlı yaşadım bunu. 15-20 güvercinim var. Güvercinlerim için burada canımdan oluyordum. Hiç önemli değil. Bu yaşıma kadar bunları severek besledim. Yine de o fedakarlığı yaparım. Bu sevdaysa, benim sevdam her şeyden önemli. Kendi hayatımı bile hiçe saydım. O hortum beni de götürebilirdi. Çünkü o toz bulutunun içerisine düştüm ben. Canlı canlı yaşadım hepsini. Güvercinlerimin 2 tanesi kaybolmuştu. Saatlerce onları bekledim. Akşama doğru geri geldiler."<br>Hortumda, bölgedeki Osmanlı döneminden kalma tarihi konağın çatısı da uçtu. Konağın sahibi Hakem Akgül ise "Hortum dönerek geldi. Bu konağın çatısını aldı uçurdu. 3 kilometre kadar sac tabakalar gitti. O sacları toplayıp getirdik. Burası tarihi tescilli bir konak. Yetkililerden tarihi konağın yok olmaması için destek bekliyorum" dedi. <br>Yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen Selçuk Zırh ise hortum çıktığı sırada arkadaşlarıyla kahvehanede oturduğunu belirterek, "Aniden bir rüzgar çıktı. Arkamı döndüğümde evin çatısının uçtuğunu gördüm. Ben de videoya almaya başladım. Meğerse rüzgar değil, hortummuş. Hortum çatıları yuvarlak bir daire içinde yukarıya doğru kaldırdı ve götürdü. Çatıların poşet gibi uçması bizi çok şaşırttı. Birinin başına düşer diye herkes tedirgin oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ<br>2020-07-07 10:58:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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