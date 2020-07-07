Mahalle arasındaki hurdalıkta çıkan yangın, söndürüldü

<br>Salih TEKİNZafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde mahalle arasındaki hurdalıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.<br>Merkez Yakutiye İlçesi Mahallebaşı semtindeki Ceylanoğlu Aile Sağlık Merkezi'nin hemen yanında bulunan hurdalıkta, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yanında iş yerleri de bulunan hurdalıktaki yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 4 araç, çok sayıda ekiple müdahale etti. Polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı yangına, itfaiye görevlileri köpük ve su sıktı. Çatıları da söken itfaiye ekipleri yanıgını kontrol altına alarak söndürdü.<br>Görevliler, daha sonra hurdalığın yanındaki iş yerlerini kontrol ederek, yangının buralara sıçrayıp, sıçramadığını kontrol etti. <br>Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-07-07 12:24:50<br>

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