Alevler hurdalığı kül etti, dumanı itfaiye ekiplerini etkiledi

Erzurum’da Sağlık Ocağı yanında bulunan hurdalık sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yanarak kül oldu. Yangını söndürmek isteyen itfaiye ekipleri ise dumandan etkilendi.

Olay, Erzurum’un Merkez Yakutiye İlçesi Gölbaşı Semti Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Ceylanoğlu Aile Sağlık Merkezinin yanında bulunan hurdalıkta sebebi bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangını söndürmek isteyen itfaiye ekipleri ise dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri itfaiye erlerine ambulans içerisinde müdahale etti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken yangının sağlık ocağına sıçramaması bir felaketi önledi. Öte yandan yangında hurdalık kül olurken her hangi bir can kaybı ve yaralı bulunmuyor.

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