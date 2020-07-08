Kazakistan’dan Kurucu Cumhurbaşkanı’ndan EkoAvrasya’ya şükran madalyası

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi hususunda yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'e, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Kazakistan Halklar Asamblesi Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 03.07.2020 tarihli karar doğrultusunda "Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" madalyası verildi.

Kazakistan Halklar Asamblesi Başkanı Nursultan Nazarbayev’e Teşekkür dileklerini ileten EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “Kazakistan’ın mevcut ekonomik potansiyelinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Hikmet Eren, “Kazakistan, dünyanın yatırım yapılabilecek en iyi 25. ülkesi olarak, yabancı yatırımcılara özel teşvik fırsatları sunmaya devam ediyor. 10 yıllık tüm vergilerden muafiyet, düşük faizli kredi imkânı, ihracat desteğinin yanı sıra altyapısı hazır arazi temini, güvenilir özel ve devlet ortaklığı gibi cazip olanakları ile yatırımcıları davet eden Kazakistan’da 2500’e ulaşan Türk şirket bulunmakta. Bu sayıyla Türkiye, Kazakistan’daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip. Sayın Nursultan Nazarbayev’e Türkiye Cumhuriyetimiz adına tevdi ettiği şükran madalyası ile bizi onurlandırmıştır. Ülkem adına Teşekkür ediyorum” dedi.

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