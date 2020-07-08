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Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Degen, “Bayram ikramiyeleri 1500 TL olsun”

İHA

Hükümetin 6 yıl önce uygulamaya koyduğu Bayram ikramiyeleri özellikle emekli kesimine rahat bir nefes aldırdığını ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Degen, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ikramiye sevinci yaşayan emeklilerin, 6 yıl önce ki rakamın artması için beklenti içerisine girdiğini söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Degen, “Bayram ikramiyeleri 1500 TL olsun”

Hükümetin 6 yıl önce uygulamaya koyduğu Bayram ikramiyeleri özellikle emekli kesimine rahat bir nefes aldırdığını ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Degen, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ikramiye sevinci yaşayan emeklilerin, 6 yıl önce ki rakamın artması için beklenti içerisine girdiğini söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, bayram ikramiyelerinin emeklilere bir nebzede olsa rahat nefes aldırdığını, ancak verilen 1000 TL’nin artık yetmediğini ifade etti.
Genel Merkez nezdinde bu bayram ikramiyelerinin 1500 TL’ye çıkması için çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekleyen Başkan Degen, "Hükümetimizin emeklilerimize karşı bakış açısını çok iyi biliyoruz. Yapılan destek ve yardımlar tabi ki bizleri sevindiriyor. Ancak yakındığımız bazı konular var ki hiç gündeme gelmiyor. Emeklilerimizin ağır yaşam koşulları karsısında çaresizliğini daha önce sık sık dile getirdik. Hem bizler yani şube başkanları hem de genel merkezimiz nezdinde yoğun çalışmalar sergileyerek emekli kesiminin mutlu, huzurlu ve rahat bir yaşam sürdürebilmesi için çaba sarf ediyoruz. Sadece nakdi yardımların değil aynı zamanda evi olmayan üyelerimiz içinde gayretlerimiz var. Bugüne kadar çok sayıda emeklimizi hükümetimizin de desteği ile ev sahibi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizim şuan ki acil ihtiyaç nezdinde emeklilerimize verilen bayram ikramiyelerinin de artırılması. Yani 1000 TL olan ikramiyelerin 1500 TL’ye çıkmasını talep Çünkü biliyorsunuz ki kurban bayramı. İsteğimiz emeklilerimiz hissede olsa bir kurban kesmesidir. Düşük emekli maaşlarından dolayı emeklilerimiz kurban kesmeye hasret kaldı. İnşallah hükümetimiz talebimizi olumlu karşılarsa emeklilerimiz belki bu kurban bayramında bir kurban kesebilir. Emeklimizin kurban kesmesi de bizleri oldukça mutlu eder. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bayram öncesi müjde bekliyoruz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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