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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

DHA

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM kent merkezinde bir kamyonun arkasına takılan 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Atatürk Üniversitesi kampüsü önünde paten yapan gençler, rampayı çıkmakta zorlanınca kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun arkasından tutundu. Yeşil ışık yanıp aracın hareket etmesi ile birlikte hızla giden gençler, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atan gençleri cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşın, "Tehlikeli değil mi?" Sorusuna gülümseyerek, başlarını sağa sola çevirip "Hayır" diyen gençler, yolculuk anında elleri ile 'heavy metal' işaretleri yaparak poz verdi. Pandemden dolayı yüzlerine taktıkları maske ile de kendilerini kamufle eden gençler, arkasından tutundukları kamyonun Palandöken kavşağındaki ışıkta durması ile birlikte yaya yoluna girerek gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-07-09 08:21:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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