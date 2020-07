Büyükşehir kurban bayramına hazır

Büyükşehir Belediyesi, Kurban bayramı için Erzurum’da adeta seferberlik ilan etti. Kentin muhtelif noktalarında kurban satış ve kesim alanlarının belirlenmesinden, vatandaşların bu alanlara ulaştırılmasına, veteriner ve zabıta denetimlerinden mobil mezbaha ve ücretsiz şehir içi ulaşım hizmetlerine varıncaya kadar birçok alanda özel tedbirler alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramda herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaması için teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla planlanan bayram tedbirleri kapsamında Kurban ibadetinin usulüne uygun bir biçimde yapılması kadar, pandemi tedbirleri, insan ve çevre sağlığı da ön planda tutuldu.

Kurban Satış Yerleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi, bu yıl da kurban satış ve kesim işlemleri için özel alanlar oluşturdu. Ilıca’daki Et ve Süt Kurumu’nun hemen arkasında yer alan Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Pazarı ile Pasinler yolu üzerindeki Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı, “Kurban satış yerleri” olarak belirlenirken, kentin 7 ayrı noktasında ise, mobil mezbaha sistemi kurulacak. Kurbanlarını mobil mezbahalarda kestirmek isteyen vatandaşlar için Beyaz Masa’ya başvuru yapma kolaylığı getirilirken, kesim başvurusu için de, en son gün 29 Temmuz 2020 mesai bitimi olarak belirlendi. Böylece dileyen vatandaşlar, kurbanlarını 400 lira karşılığında mobil mezbahalarda kestirebilecek ve Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu imkândan faydalanabilecek.

Erzurum’daki Kurban Kesim Noktaları

Başkan Sekmen’in talimatı doğrultusunda kurulan mobil mezbahaların her birisinde 8’i kasap, 3’ü de yardımcı personel olmak üzere 11 çalışan görev alacak. Mobil mezbahaların konuşlandırılacağı noktalar ise, şöyle olacak:

DADAŞKENT: (Abdülhamid Han Mahallesi Akabe Sokak Bilgi Evi yanı)

ŞÜKRÜPAŞA: (Şükrüpaşa TEDAŞ yolu üzeri açık pazar yeri yanı)

YAKUTİYE: (Muhiddini Arabî Camii arkası, Araplar Düzü Caddesi)

YENİŞEHİR: (Adnan Menderes Mahallesi Suat Arslan Cami karşısı)

YILDIZKENT: (Millet Camii yanı, Kuğulu Park altı)

KAYAKYOLU: (Hamza Alkazan Camii yanı, Kayakyolu Villalar altı)

DOĞU ANADOLU BESİ MATERYALİ TOPLAMA MERKEZİ VE CANLI HAYVAN PAZARI : (Pasinler Yolu üzeri)

Randevu Sistemi İle Kurban Kesilecek

Bu arada bayram süresince Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği kurban kesim alanlarının dışında kesim yapılmasına izin verilmeyecek. Satış ve kesim yerlerini veteriner hekimler nezaretinde sürekli denetleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince de vatandaşların hizmetinde olacak. Vatandaşlar, kurbanlarını randevu sistemiyle kestirecekler. Kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması ve gerekse çeşitli dilek ve şikâyetleri için Büyükşehir Belediyesi’nin 444 16 25 ve 0442 342 32 15 numaralı telefonlarından Çağrı Merkezi’ne ulaşabilecek. Öte yandan pandemi tedbirleri kapsamında kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına sadece hisse sahipleri alınacak. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak, parçalama işlemine izin verilmeyecek, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar hakkında da idari para cezası uygulanacak.

