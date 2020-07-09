Tekmanlı hayırsever iş adamı kansere yenik düştü

Tekmanlı hayırsever iş adamı Ali Şeker hayatını kaybetti.
Erzurum’a bağlı Tekman ilçesine kayıtlı iş adamı Ali Şeker kansere yenik düştü. Şeker, uzun zamandır tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Akşeker Grup Et tesisinin sahibi olan Şeker, özellikle Kuran kurslarına ağırlık vererek yurdun değişik yerlerinde cami halı döşemesi, kuran kursları yaptırdı. Tekman’da yaklaşık 20 Kuran kursu yaptıran Şeker’in ölümüne Tekman halkı büyük üzüntü yaşadı.
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