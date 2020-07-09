Erzurum’da ‘kadına spor’ yoğun ilgi gördü

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Kadına Spor’ Projesi kapsamında Erzurum GSİM kadın antrenörleri ev ev kapı kapı dolaşarak ev hanımlarına spor yaptırıyor. Palandöken ilçesinde yapılan etkinlikte yoğun ilgi gördü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bir projesini de da şehirde başarıyla yürütüyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde ev hanımlarına spor yaptırılıyor. Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Şaban Polat’ın nezaretinde şehrin muhtelif yerlerine giden GSİM Kadın Antrenörleri ev hanımlarına yönelik egzersiz, kültür fizik ve belirlenen spor branşlarında spor yaptırıyor.

Palandöken İlçesinde ev hanımlarına yönelik yapılan etkinlikte büyük bir ilgi gördü. Ev hanımları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kadın antrenörlerinden Ebru Yurtoğlu Çağlayan, Esra Durak, Demet Karslı, Elif Çelik, Zülal Bayraktaroğulları ve Ayşen Kara yönetiminde egzersiz hareketleri ve kültür fizik yaptı.

Badminton Filesi Ev Hanımları İçin Kuruldu

Egzersiz ve kültür fizik hareketlerinin ardından ev hanımları badminton oynadı. Aralarında Erzurum’la özdeşleşen ehramla badminton oynayan ev hanımları ilgi odağa oldu. Hayatlarında ilk kez badminton oynayan ev hanımlarının mutlulukları gözlerinden okundu. ‘Kadına Spor’ Projesi kapsamında spor yapan ev hanımları unutulmaz anlar yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Erzurum GSİM kendileri için organize etmiş olduğu etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelenin ardından ülkemizin normalleşme sürecine girmesi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporu Erzurum halkının ayağına götürüyor. Covid sürecinde 'Spor Sokağı’ projesi ile evlerin, sitelerin ve apartmanların önünde halka balkonlarında spor yaptıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Normalleşme süreci ile birlikte ‘Spor Her Yerde’ Projesi ile gençleri ve Erzurum halkını spora teşvik etmek için spor gösterileri yapmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projesi ile olan ‘Kadına Spor’ Projesi ile onlarca ev hanımına spor yaptırıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bakanlığımızın ‘Kadına Spor’ projesini başlattık. Kadın antrenörlerimiz eşliğinde ev hanımlarına spor yaptırarak, hareket etmelerini sağlıyoruz. Erzurum GSİM olarak sporu halkımızın ayağına kadar götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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