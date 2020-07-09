Erzurum’da ‘kadına spor’ yoğun ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da ‘kadına spor’ yoğun ilgi gördü

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Kadına Spor' Projesi kapsamında Erzurum GSİM kadın antrenörleri ev ev kapı kapı dolaşarak ev hanımlarına spor yaptırıyor. Palandöken ilçesinde yapılan etkinlikte yoğun ilgi gördü.

Erzurum’da ‘kadına spor’ yoğun ilgi gördü

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Kadına Spor’ Projesi kapsamında Erzurum GSİM kadın antrenörleri ev ev kapı kapı dolaşarak ev hanımlarına spor yaptırıyor. Palandöken ilçesinde yapılan etkinlikte yoğun ilgi gördü.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bir projesini de da şehirde başarıyla yürütüyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde ev hanımlarına spor yaptırılıyor. Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Şaban Polat’ın nezaretinde şehrin muhtelif yerlerine giden GSİM Kadın Antrenörleri ev hanımlarına yönelik egzersiz, kültür fizik ve belirlenen spor branşlarında spor yaptırıyor.
Palandöken İlçesinde ev hanımlarına yönelik yapılan etkinlikte büyük bir ilgi gördü. Ev hanımları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kadın antrenörlerinden Ebru Yurtoğlu Çağlayan, Esra Durak, Demet Karslı, Elif Çelik, Zülal Bayraktaroğulları ve Ayşen Kara yönetiminde egzersiz hareketleri ve kültür fizik yaptı.
Badminton Filesi Ev Hanımları İçin Kuruldu
Egzersiz ve kültür fizik hareketlerinin ardından ev hanımları badminton oynadı. Aralarında Erzurum’la özdeşleşen ehramla badminton oynayan ev hanımları ilgi odağa oldu. Hayatlarında ilk kez badminton oynayan ev hanımlarının mutlulukları gözlerinden okundu. ‘Kadına Spor’ Projesi kapsamında spor yapan ev hanımları unutulmaz anlar yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Erzurum GSİM kendileri için organize etmiş olduğu etkinlikten dolayı teşekkür etti.
Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelenin ardından ülkemizin normalleşme sürecine girmesi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporu Erzurum halkının ayağına götürüyor. Covid sürecinde 'Spor Sokağı’ projesi ile evlerin, sitelerin ve apartmanların önünde halka balkonlarında spor yaptıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Normalleşme süreci ile birlikte ‘Spor Her Yerde’ Projesi ile gençleri ve Erzurum halkını spora teşvik etmek için spor gösterileri yapmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projesi ile olan ‘Kadına Spor’ Projesi ile onlarca ev hanımına spor yaptırıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bakanlığımızın ‘Kadına Spor’ projesini başlattık. Kadın antrenörlerimiz eşliğinde ev hanımlarına spor yaptırarak, hareket etmelerini sağlıyoruz. Erzurum GSİM olarak sporu halkımızın ayağına kadar götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekmanlı hayırsever iş adamı kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Tekmanlı hayırsever iş adamı kansere yenik düştü
Büyükşehir kurban bayramına hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir kurban bayramına hazır
Sokak köpeği Bünyamin'in burnunu kopardı
YEREL HABERLER Sokak köpeği Bünyamin'in burnunu kopardı
Aziziye’de baraka operasyonu Başkan Orhan: “Çirkin yapılara müsaade etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Aziziye’de baraka operasyonu Başkan Orhan: “Çirkin ...
Pasinler’de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
YEREL HABERLER Pasinler’de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Yargıtay, eşini 'gavat' dediği için öldüren bekçinin cezasını bu kez onadı
YEREL HABERLER Yargıtay, eşini 'gavat' dediği için öldüren bekçinin ...
Fırtınanın devirdiği ağaç anne ve oğlunun üzerine düştü
YEREL HABERLER Fırtınanın devirdiği ağaç anne ve oğlunun üzerine ...
Başıboş dolaşan sokak köpekleri, minik Bünyamin’in burnunu kopardı Küçük çocuk oyun oynarken dehşeti yaşadı Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocukları için aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Başıboş dolaşan sokak köpekleri, minik Bünyamin’in ...
Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Cağ Kebabı Fabrikası temellerini atacak
YEREL HABERLER Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Cağ Kebabı ...
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç altında kaldı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç ...
Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç altında kaldı
YEREL HABERLER Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç ...
Kayganlaşan yolda kayan TIR dorsesi otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda kayan TIR dorsesi otomobile çarptı: ...
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
MHP Erzurum’da ilçe kongreleri için start verdi
YEREL HABERLER MHP Erzurum’da ilçe kongreleri için start verdi
Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Degen, “Bayram ikramiyeleri 1500 TL olsun”
YEREL HABERLER Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Degen, ...
Palandöken’de AK Belediyecilik sinerjisi Ömeroğlu: “Başkanımız gönülleri fethediyor” Sunar: “AK Belediyecilik Sinerjisini ilçemize taşıyoruz”
YEREL HABERLER Palandöken’de AK Belediyecilik sinerjisi Ömeroğlu: ...
İYİ Parti Palandöken İlçe Başkanlığına Ahmet Han Efe seçildi
YEREL HABERLER İYİ Parti Palandöken İlçe Başkanlığına Ahmet Han Efe ...
Emlakçılar Derneği’nden Vali Memiş’e destek
YEREL HABERLER Emlakçılar Derneği’nden Vali Memiş’e destek
Erzurum denetimlerde tam not aldı
YEREL HABERLER Erzurum denetimlerde tam not aldı
Başkan Yücelik, Bloomberg HT Ana Haber’e konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Yücelik, Bloomberg HT Ana Haber’e konuk oldu
Kazakistan’dan Kurucu Cumhurbaşkanı’ndan EkoAvrasya’ya şükran madalyası
YEREL HABERLER Kazakistan’dan Kurucu Cumhurbaşkanı’ndan ...
Millet Bahçe Sokak’ta inanılmaz değişim
YEREL HABERLER Millet Bahçe Sokak’ta inanılmaz değişim
Büyükşehir’den Şehir Hastanesine ulaşım desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Şehir Hastanesine ulaşım desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X