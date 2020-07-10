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Psikiyatrist Karagöz: Çocuğun her halini paylaşmayın

DHA

Psikiyatrist Karagöz: Çocuğun her halini paylaşmayın


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi uzmanı Dr. Sümeyra Karagöz, ailelerin çocuğun her halini sosyal medyada paylaşmamalarını tavsiye etti. Karagöz, fotoğrafların pedofililerin istismarına açık olabileceği konusunda uyardı. 
Son zamanlarda sosyal medyada çocuklarla ilgili paylaşımlar konusunda değerlendirmede bulunan Psikiyatrist Dr. Sümeyra Karagöz, hastaneye gelen çocuklarda ekran maruziyetine sıkça rastladıklarını bildirdi. Ekran maruziyetinin çocuklarda uyaran eksikliği, dil gelişim gecikmesine yol açabileceğini belirten Karagöz, ailelerin yeterince çocukla oyun oynamadığını gözlemlediklerini söyledi. Çocukların tablet ya da telefonla günü geçirdiklerini ifade eden Karagöz, hastaneye gelen anne babalara oyun oynamayı öğrettiklerini vurguladı. 
'0-3 YAŞ ARASINDA İNTERNET VE EKRAN MARUZİYETİNİ ÖNERMİYORUZ'
Ailelerin çocuklara iyi kurallar koymadıklarını ifade eden Karagöz, "Kuralsız ortam olduğunda çocuk hırçınlaşır ve huysuz olur. Ailelere önerim çocuklara iyi kural koymaları. Kural koymak demek, çocuğun hiçbir istediğini yapmamak demek değil. İsteklerini uygun şekilde yerine getirip, olmayacak istekleri karşısında bağırıp çağırıp, kızmamak. Biz 0-3 yaş arasındaki çocuklarda internet ve ekran maruziyetini önermiyoruz. Sonraki yaşlarda ise ebeveynlerin bu süreye dahil olmalarını çocukla birlikte oturmalarını istiyoruz. Hangi sitelerde neyi izlediğini ne yaptığını kontrol etmelerini istiyoruz. Aileler bunu uygularlarsa uzun vadede daha sağlıklı, ruh sağlığı yerinde çocuklar yetiştirebilirler" diye konuştu. 
'İSTİSMARA AÇIK OLABİLİR'
Çocuğun her halinin sosyal medyada paylaşılmaması gerektiğini de belirten Dr. Sümeyra Karagöz, "Çocuğun kendi kişiliği bedeniyle ilgili konulara ailesi karar verebiliyor. Tabi bu fotoğraflar pedofililer tarafından istismara açık olabiliyor. Ama herkesin kendi çocuğu, kendi tercihi. Uygunsuz olmayacak şekilde çocuğun aile fotoğrafları paylaşılabilir" dedi. 
Erzurum'da oturan 2 çocuk babası Selçuk Dağdelen, teknolojiden çocukları uzak tutamadıklarını, ancak bilinçli olarak hareket ettiklerini söyledi. Kızları için haftada 3 gün 20'şer dakika internet ve tablet izni verdiklerini belirten Dağdelen, odalarında bilgisayar ve tablet bulunmayan çocuklarının hangi sitelere girdiklerini, neler oynadıklarını da takip ettiklerini vurguladı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-07-10 10:43:25

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