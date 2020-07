Belediye Başkanı silindirin başına geçti operatörlük yaptı

Yakutiye Belediyesi ekipleri asfalt, karo, bordür ve çevre düzenleme çalışmalarını ilçenin her köşesinde gece gündüz sürdürüyor. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ise çalışmalar sırasında silindirin başına geçerek operatörlük yaptı.

Yakutiye Belediyesi 44 mahalle ve köyde değişim için tüm ekipleri ile birlikte hummalı bir çalışma başlatıldı. Geçen sezon 60 bin tondan fazla asfalt dökerek kendi tarihinde bir ilke imza atan Yakutiye Belediyesi asfalt ekipleri bu yıl kendi rekorunu geçerek 100 bin ton asfalt dökmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Yakutiye Belediyesi ekipleri kaldırımlarda bordür ve karo dizimi gerçekleştirerek ilçeyi estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Yakutiye Belediyesi temeli geçen sene atılan ilçeye bağlı Gökçeyamaç Mahallesinde taziye evi, muhtarlık, düğün salonu, kütüphane, misafirhane gibi içerisinde sosyal alanlar oluşturan millet konağını yakın zamanda halkın hizmetine sunulacak.



Başkan Uçar: “Millet konakları köylerimize prestij kazandırdı”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı yazılı açıklamada göreve gelirken söz verdiği ilçedeki merkez mahalle ve köylerde yapılacak “Millet Konakları”nın geçen sezon bir çok noktada hizmete sunulduğunu ve vatandaşlardan çok olumlu görüşler aldıklarını söyledi.

Bu yıl yaz sezonu süresince de ihtiyaç duyulan mahalle ve köylerde millet konakları inşaatlarının başlayacağını işaret eden Başkan Uçar şunları söyledi:

“Yakutiye Belediyesi olarak ilçemizin hemen her köşesinde hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Halkımıza hizmet noktasında var gücümüzle çalışmaktayız. Geçtiğimiz sezon 60 bin asfalt kaplaması yaparak ilçemizde bir ilke imza attık ve bu yıl ise hedefimiz 100 bin ton asfalt atarak ilçemizde toprak yol bırakmamaktır. Zamanla eskiyen ve hizmet süresini dolduran tüm kaldırımlarımızı yenileyerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Diğer yandan sezon başladığı günden buyana kısa süre içerisinde yaklaşık 25 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaparak 100 Bin ton asfalt hedefine emin adımlarla ilerlemekteyiz”.



“Uçar asfalt silindirinin başına geçti“

Çalışmaları hemen her fırsatta yakından takip eden Başkan Uçar, işçilerle bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu. Belediye çalışanlarından “Onlar bizim kahramanlarımız” diyen Uçar, “Yakutiye için gece gündüz demeden büyük bir emekle çalışan mesai arkadaşlarımız bizim gözümüzde büyük bir kahramandır. Halkımıza hizmette bizimle birlikte mesai yapan işçi kardeşlerimizle Yakutiye’mizi inşallah daha da ileriye götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Asfalt silindirinin başına geçen Uçar, işçilerle birlikte Kırmacı Mahallesindeki asfalt çalışmalarına destek verdi.

