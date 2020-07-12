Hayvan pazarında el sıkışma yerine ‘değnek’le anlaştılar

Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban almak için pazara gelen vatandaşlar satıcılarla el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yapıyorlar.

Oltu hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 1000 lira ile 2000 lira arasında satılırken, büyük başlar 6 bin lira ile 19 bin lira arasında satılıyor. Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan pazarında canlılık yaşanıyor. Oltu’da hafta sonu kurulan hayvan pazarında alışveriş yapanlar tokalaşıp kol sallamak yerine, değnekle kol sallayıp pazarlık yaptılar.

Hayvan üreticilerinden Emre Cansu, “Bu sene kurbanlık satışları hiç iyi değil, satılmıyor. Üretici hak ettiği kazancı alamıyor. Kurban alacaklar korona virüs nedeni ile hisseye girmekten kaçınıyorlar. Tek başına da alamıyorlar. Pazara gelip bakıp bakıp gidiyorlar. Bu da hayvan üreticilerini çok zor durumda bırakıyor, yem çok pahalı” dedi.

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