Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık 



Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurbanlık alışverişinde pazarlık, koronavirüs nedeniyle değnekle yapılıyor.

Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Erzurum'daki hayvan pazarlarında, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Küçükbaşlar bin ila 2 bin TL arasında satılırken, büyükbaşlar ise 6-10 bin TL arasında alıcı buluyor. Oltu'da haftasonu kurulan hayvan pazarında alışveriş yapanlar pazarlık yaparken koronavirüs nedeniyle tokalaşıp, kol sallayamıyor. Pazarlarda temastan kaçınmak için yapılan pazarlıklarda değnek kullanılıyor. Tokalaşmamaya özen gösteren satıcı ve alıcıların büyük çoğunluğunun ise maske takmadığı görüldü.

Hayvan üreticilerinden Emre Cansu, bu yıl kurbanlık satışlarının düşük olduğunu söyledi. Cansu, "Kurbanlık satışları hiç iyi değil, satılmıyor. Üretici hak ettiği kazancı alamıyor. Kurban alacaklar koronavirüs nedeni ile hisseye girmekten kaçınıyorlar. Tek başına da alamıyorlar. Pazara gelip bakıp gidiyorlar. Bu da hayvan üreticilerini çok zor durumda bırakıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2020-07-12 10:33:16



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